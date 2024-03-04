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Баранец о словах Остина: американские политики и генералы буквально теряют берега

Баранец о словах Остина: американские политики и генералы буквально теряют берега

Sputnik Абхазия

Слова главы Пентагона Остина о возможном столкновении России и НАТО нужно воспринимать с вероятностью "50 на 50", полагает российский военный эксперт Виктор... 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T15:10+0300

2024-03-04T15:10+0300

2024-03-04T15:10+0300

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Баранец: первой премии в номинации "невменяемость" достойны Байден и Остин Sputnik Абхазия Баранец: первой премии в номинации "невменяемость" достойны Байден и Остин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы Пентагона Ллойда Остина, которое он сделал в ходе слушаний в Палате представителей США, заявив, что поражение Украины грозит прямым военным столкновением России и НАТО.Мария Захарова написала в своем Телеграм-канале: "Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон!"Сенатор Алексей Пушков, также прокомментировал заявление главы Пентагона, который "не до конца" понимает, о чем говорит, отмечает сенатор.Степень серьезности заявления главы Пентагона оценил и известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.По словам эксперта, Остин, фактически, объявил начало конца мировой цивилизации, он объявил войну не только России, но и всему миру."Но, даже учитывая глубину дурости Остина, я все же ставлю степень вероятности угрозы в соотношении 50 на 50", - резюмировал собеседник Sputnik.

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