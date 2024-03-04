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Баранец о словах Остина: американские политики и генералы буквально теряют берега
Баранец о словах Остина: американские политики и генералы буквально теряют берега
Sputnik Абхазия
Слова главы Пентагона Остина о возможном столкновении России и НАТО нужно воспринимать с вероятностью "50 на 50", полагает российский военный эксперт Виктор... 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T15:10+0300
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Баранец: первой премии в номинации "невменяемость" достойны Байден и Остин
Sputnik Абхазия
Баранец: первой премии в номинации "невменяемость" достойны Байден и Остин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы Пентагона Ллойда Остина, которое он сделал в ходе слушаний в Палате представителей США, заявив, что поражение Украины грозит прямым военным столкновением России и НАТО.Мария Захарова написала в своем Телеграм-канале: "Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон!"Сенатор Алексей Пушков, также прокомментировал заявление главы Пентагона, который "не до конца" понимает, о чем говорит, отмечает сенатор.Степень серьезности заявления главы Пентагона оценил и известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.По словам эксперта, Остин, фактически, объявил начало конца мировой цивилизации, он объявил войну не только России, но и всему миру."Но, даже учитывая глубину дурости Остина, я все же ставлю степень вероятности угрозы в соотношении 50 на 50", - резюмировал собеседник Sputnik.
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подкасты, россия, нато, спецоперация, украина, политика, в мире, аудио
подкасты, россия, нато, спецоперация, украина, политика, в мире, аудио
Баранец о словах Остина: американские политики и генералы буквально теряют берега
Слова главы Пентагона Остина о возможном столкновении России и НАТО нужно воспринимать с вероятностью "50 на 50", полагает российский военный эксперт Виктор Баранец.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы Пентагона Ллойда Остина, которое он сделал в ходе слушаний в Палате представителей США, заявив, что поражение Украины грозит прямым военным столкновением России и НАТО.
Мария Захарова написала в своем Телеграм-канале: "Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон!"
Сенатор Алексей Пушков, также прокомментировал заявление главы Пентагона, который "не до конца" понимает, о чем говорит, отмечает сенатор.
Степень серьезности заявления главы Пентагона оценил и известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.
"Меня поражает то, что американские политики и генералы буквально теряют берега, не представляя себе масштабы смертоносности оружия, красная кнопка от которого где-то у них под руками. Мне кажется, пришло время сумасшедших президентов и министров обороны. И "первую премию" в этой номинации надо отдать Байдену и Остину", - отмечает Баранец.
По словам эксперта, Остин, фактически, объявил начало конца мировой цивилизации, он объявил войну не только России, но и всему миру.
"Но, даже учитывая глубину дурости Остина, я все же ставлю степень вероятности угрозы в соотношении 50 на 50", - резюмировал собеседник Sputnik.