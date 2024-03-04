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Человек твердых взглядов: Сергей Багапш и его главное наследие

Человек твердых взглядов: Сергей Багапш и его главное наследие

Sputnik Абхазия

4 марта в Абхазии празднуют 75-летие со дня рождения второго президента республики Сергея Багапш. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T22:48+0300

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Президент, принесший Абхазии признание независимости, самый близкий к народу руководитель, глава со слишком лояльным подходом – у разных людей с Сергеем Багапш связаны разные ассоциации. Но в истории республики он навсегда останется ярким политиком. В интервью Sputnik его официальный представитель, а ныне - заместитель руководителя аппарата Кабмина Кристиан Бжания рассказал о характере Багапш, его стиле управления, переживаниях и целеустремленности, о любви к семье и Родине и о главном наследии. Подробнее узнайте из интервью Sputnik.

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