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Человек твердых взглядов: Сергей Багапш и его главное наследие
Человек твердых взглядов: Сергей Багапш и его главное наследие
Sputnik Абхазия
4 марта в Абхазии празднуют 75-летие со дня рождения второго президента республики Сергея Багапш. 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T22:48+0300
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Президент, принесший Абхазии признание независимости, самый близкий к народу руководитель, глава со слишком лояльным подходом – у разных людей с Сергеем Багапш связаны разные ассоциации. Но в истории республики он навсегда останется ярким политиком. В интервью Sputnik его официальный представитель, а ныне - заместитель руководителя аппарата Кабмина Кристиан Бжания рассказал о характере Багапш, его стиле управления, переживаниях и целеустремленности, о любви к семье и Родине и о главном наследии. Подробнее узнайте из интервью Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
Человек твердых взглядов: Сергей Багапш и его главное наследие
4 марта в Абхазии празднуют 75-летие со дня рождения второго президента республики Сергея Багапш.
Президент, принесший Абхазии признание независимости, самый близкий к народу руководитель, глава со слишком лояльным подходом – у разных людей с Сергеем Багапш связаны разные ассоциации. Но в истории республики он навсегда останется ярким политиком.
В интервью Sputnik его официальный представитель, а ныне - заместитель руководителя аппарата Кабмина Кристиан Бжания рассказал о характере Багапш, его стиле управления, переживаниях и целеустремленности, о любви к семье и Родине и о главном наследии.
Подробнее узнайте из интервью Sputnik.