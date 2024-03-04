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Дело о хищении средств Национального онкоцентра передано в суд
Дело о хищении средств Национального онкоцентра передано в суд
Sputnik Абхазия
Дело заведено в отношении главврача ЛьваАргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава, старшей медсестры Ларисы Квеквескири и главного бухгалтера... 04.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Уголовное дело о хищении средств Национального онкоцентра в отношении главврача Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава, старшей медсестры Ларисы Квеквескири и главного бухгалтера Антона Пархоменко направлено в Сухумский суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Аргун также обвиняется в четырех эпизодах служебного подлога и хищении средств, совершенных вместе с Лагвилава и Пархоменко. В октябре 2023 года Лев Аргун в открытом обращении на имя руководства страны, Парламента и Минздрава заявил, что обвиняемые подпадали под амнистию к 30-летию Победы, с чем они категорически не согласились, так как не признали свою вину.
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Дело о хищении средств Национального онкоцентра передано в суд
Дело заведено в отношении главврача ЛьваАргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава, старшей медсестры Ларисы Квеквескири и главного бухгалтера медучреждения Антона Пархоменко.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Уголовное дело о хищении средств Национального онкоцентра в отношении главврача Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава, старшей медсестры Ларисы Квеквескири и главного бухгалтера Антона Пархоменко направлено в Сухумский суд для рассмотрения по существу, сообщила
пресс-служба Генпрокуратуры.
Из материалов дела следует, что с февраля 2017 по июль 2020 года Аргун, Лагвилава и Квеквескири совершили хищение дорогостоящих лекарств, предназначенных для онкобольных, на общую сумму 1 612 256 рублей.
Аргун также обвиняется в четырех эпизодах служебного подлога и хищении средств, совершенных вместе с Лагвилава и Пархоменко.
В октябре 2023 года Лев Аргун в открытом обращении на имя руководства страны, Парламента и Минздрава заявил, что обвиняемые подпадали под амнистию к 30-летию Победы, с чем они категорически не согласились, так как не признали свою вину.