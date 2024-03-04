https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/markova-o-borbe-tuberkulezom-v-abkhazii-ambulatornye-punkty-igrayut-bolshuyu-rol----1050312990.html

Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль

Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль

Sputnik Абхазия

Заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какова... 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T13:59+0300

2024-03-04T13:59+0300

2024-03-04T14:01+0300

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Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль Sputnik Абхазия Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль

7 миллионов рублей выделят в 2024 году из республиканского бюджета на борьбу с туберкулезом в Абхазии.Цель ведомственной программы — стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу.Количество больных в Абхазии стало увеличиваться, сказала врач в эфире радио. О том, как работает госпрограмма по борьбе с туберкулезом, и какую помощь получают больные, слушайте в подкасте.

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Sputnik Абхазия

подкасты, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, аудио