https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/markova-o-borbe-tuberkulezom-v-abkhazii-ambulatornye-punkty-igrayut-bolshuyu-rol----1050312990.html
Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль
Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль
Sputnik Абхазия
Заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какова... 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T13:59+0300
2024-03-04T13:59+0300
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Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль
Sputnik Абхазия
Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль
7 миллионов рублей выделят в 2024 году из республиканского бюджета на борьбу с туберкулезом в Абхазии.Цель ведомственной программы — стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу.Количество больных в Абхазии стало увеличиваться, сказала врач в эфире радио. О том, как работает госпрограмма по борьбе с туберкулезом, и какую помощь получают больные, слушайте в подкасте.
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подкасты, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, аудио
подкасты, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, аудио
Маркова о борьбе туберкулезом в Абхазии: амбулаторные пункты играют большую роль
13:59 04.03.2024 (обновлено: 14:01 04.03.2024)
Заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какова ситуация с заболеваемостью и как лечат больных туберкулезом.
7 миллионов рублей выделят в 2024 году из республиканского бюджета на борьбу с туберкулезом в Абхазии.
Цель ведомственной программы — стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу.
Количество больных в Абхазии стало увеличиваться, сказала врач в эфире радио. О том, как работает госпрограмма по борьбе с туберкулезом, и какую помощь получают больные, слушайте в подкасте
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