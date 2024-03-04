https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/ne-dumal-chto-uvizhu-brata-v-posledniy-raz-eduard-kokoyty-o-sergee-bagapsh-1050344119.html

"Не думал, что увижу брата в последний раз": Эдуард Кокойты о Сергее Багапш

"Не думал, что увижу брата в последний раз": Эдуард Кокойты о Сергее Багапш

Sputnik Абхазия

Воспоминаниями о втором президенте Абхазии Сергее Багапш в интервью со Sputnik поделился экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T17:41+0300

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"Жизнь и политическая деятельность Сергея Васильевича должна быть как учебник политической этики, политической культуры, любви к своему народу и стремлению бороться за него", - сказал он. Бывший президент Южной Осетии отметил, что Сергей Багапш был человеком слова, достойно и аргументированно отстаивал позиции Абхазии и Южной Осетии на мировых площадках, четко давал понять, что государства не станут "разменной монетой" в чьей-то внешнеполитической игре. Подробнее о том, каким второй президент Абхазии остался в памяти своего югоосетинского коллеги, смотрите в интервью Sputnik.

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