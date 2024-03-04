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"Не думал, что увижу брата в последний раз": Эдуард Кокойты о Сергее Багапш
"Не думал, что увижу брата в последний раз": Эдуард Кокойты о Сергее Багапш
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Воспоминаниями о втором президенте Абхазии Сергее Багапш в интервью со Sputnik поделился экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты. 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T17:41+0300
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"Жизнь и политическая деятельность Сергея Васильевича должна быть как учебник политической этики, политической культуры, любви к своему народу и стремлению бороться за него", - сказал он. Бывший президент Южной Осетии отметил, что Сергей Багапш был человеком слова, достойно и аргументированно отстаивал позиции Абхазии и Южной Осетии на мировых площадках, четко давал понять, что государства не станут "разменной монетой" в чьей-то внешнеполитической игре. Подробнее о том, каким второй президент Абхазии остался в памяти своего югоосетинского коллеги, смотрите в интервью Sputnik.
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"Не думал, что увижу брата в последний раз": Эдуард Кокойты о Сергее Багапш
Воспоминаниями о втором президенте Абхазии Сергее Багапш в интервью со Sputnik поделился экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты.
"Жизнь и политическая деятельность Сергея Васильевича должна быть как учебник политической этики, политической культуры, любви к своему народу и стремлению бороться за него", - сказал он.
Бывший президент Южной Осетии отметил, что Сергей Багапш был человеком слова, достойно и аргументированно отстаивал позиции Абхазии и Южной Осетии на мировых площадках, четко давал понять, что государства не станут "разменной монетой" в чьей-то внешнеполитической игре.
Подробнее о том, каким второй президент Абхазии остался в памяти своего югоосетинского коллеги, смотрите в интервью Sputnik.