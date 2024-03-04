https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/ostorozhno-spoyler-film-soltbern-i-roman-lisi-brody-1050314814.html
Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"
Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"
Sputnik Абхазия
В очередной передаче "Осторожно, спойлер!" подробный анализ и разбор самого шокирующего фильма прошедшего года "Солтберн". Для обсуждения фильма в гости к... 04.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-04T11:19+0300
2024-03-04T11:19+0300
2024-03-04T11:19+0300
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Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"
В очередной передаче "Осторожно, спойлер!" подробный анализ и разбор самого шокирующего фильма прошедшего года "Солтберн". Для обсуждения фильма в гости к ведущим пришла дипломат и киноман Астанда Чукбар. Литературная часть выпуска посвящена новому роману Анны Старобинец, приключенческому мистическому триллеру "Лисьи броды".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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кино, литература, романы, анализ, обсуждение, подкасты, аудио
кино, литература, романы, анализ, обсуждение, подкасты, аудио
В очередной передаче "Осторожно, спойлер!" подробный анализ и разбор самого шокирующего фильма прошедшего года "Солтберн". Для обсуждения фильма в гости к ведущим пришла дипломат и киноман Астанда Чукбар. Литературная часть выпуска посвящена новому роману Анны Старобинец, приключенческому мистическому триллеру "Лисьи броды".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.