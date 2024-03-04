https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/ostorozhno-spoyler-film-soltbern-i-roman-lisi-brody-1050314814.html

Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"

Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"

Sputnik Абхазия

В очередной передаче "Осторожно, спойлер!" подробный анализ и разбор самого шокирующего фильма прошедшего года "Солтберн". Для обсуждения фильма в гости к... 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T11:19+0300

2024-03-04T11:19+0300

2024-03-04T11:19+0300

осторожно, спойлер!

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Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды" Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: фильм "Солтберн" и роман "Лисьи броды"

В очередной передаче "Осторожно, спойлер!" подробный анализ и разбор самого шокирующего фильма прошедшего года "Солтберн". Для обсуждения фильма в гости к ведущим пришла дипломат и киноман Астанда Чукбар. Литературная часть выпуска посвящена новому роману Анны Старобинец, приключенческому мистическому триллеру "Лисьи броды".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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