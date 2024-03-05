https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/bolee-711-millionov-rubley-nalogov-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-s-nachala-goda-1050357451.html
Более 711 миллионов рублей налогов поступило в бюджет Абхазии с начала года
Более 711 миллионов рублей налогов поступило в бюджет Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
Согласно плану, за это время должно было быть собрано 528 миллионов рублей, перевыполнение составило 35% или 183,6 миллиона. 05.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-05T21:52+0300
2024-03-05T21:52+0300
2024-03-05T21:54+0300
в абхазии
абхазия
налоги
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. За январь и февраль 2024 года в бюджет Абхазии поступило 711,5 миллиона налоговых платежей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. За аналогичный период прошлого года было собрано 598,5 миллиона, то есть, на 113 миллионов меньше. За февраль было собрано 446,3 миллиона при плане в 321,2 миллиона, выполнение составило 39%.
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абхазия, налоги
Более 711 миллионов рублей налогов поступило в бюджет Абхазии с начала года
21:52 05.03.2024 (обновлено: 21:54 05.03.2024)
Согласно плану, за это время должно было быть собрано 528 миллионов рублей, перевыполнение составило 35% или 183,6 миллиона.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik
. За январь и февраль 2024 года в бюджет Абхазии поступило 711,5 миллиона налоговых платежей, сообщили
в Министерстве по налогам и сборам.
За аналогичный период прошлого года было собрано 598,5 миллиона, то есть, на 113 миллионов меньше.
За февраль было собрано 446,3 миллиона при плане в 321,2 миллиона, выполнение составило 39%.