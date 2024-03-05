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Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств
Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств
Sputnik Абхазия
О значении Всемирного фестиваля молодежи и об участии в нем абхазской делегации, в интервью радио рассказал депутат Парламента Инар Гицба. 05.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-05T11:19+0300
2024-03-05T11:19+0300
2024-03-05T11:20+0300
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Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств
Sputnik Абхазия
Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств
Всемирный фестиваль молодежи проходит в эти дни на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи. Абхазия представлена на этом форуме в качестве полноценного участника, в делегации - более ста человек. Слушайте подкаст. По Указу Президента России Владимира Путина Всемирный Фестиваль молодежи проходит на территории образовательного центра "Сириус" с 1 по 7 марта. В нем участвуют около 20 тысяч представителей молодежи из России и множества других стран.
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подкасты, абхазия, в мире, сочи, россия, молодежь, фестиваль, аудио
подкасты, абхазия, в мире, сочи, россия, молодежь, фестиваль, аудио
Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств
11:19 05.03.2024 (обновлено: 11:20 05.03.2024)
О значении Всемирного фестиваля молодежи и об участии в нем абхазской делегации, в интервью радио рассказал депутат Парламента Инар Гицба.
Всемирный фестиваль молодежи проходит в эти дни на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи. Абхазия представлена на этом форуме в качестве полноценного участника, в делегации - более ста человек.
"Высоко оцениваю возможность участия в фестивале. Это уникальная возможность почерпнуть для себя что-то новое и поделиться опытом. Ведь сегодняшний мир нуждается в тех традиционных ценностях, которые для нас являются базовыми установками. Форум - это такая фабрика контактов, фабрика знакомств. Это возможность открыться миру, донести нашу правду, нашу позицию, нашу культуру, фундаментальные ценности до представителей глобального мирового большинства", - сказал Гицба.
По Указу Президента России Владимира Путина Всемирный Фестиваль молодежи проходит на территории образовательного центра "Сириус" с 1 по 7 марта. В нем участвуют около 20 тысяч представителей молодежи из России и множества других стран.