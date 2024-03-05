https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/gitsba-o-vsemirnom-festivale-molodezhi-fabrika-kontaktov-i-znakomstv-1050347203.html

Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств

Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств

Sputnik Абхазия

О значении Всемирного фестиваля молодежи и об участии в нем абхазской делегации, в интервью радио рассказал депутат Парламента Инар Гицба. 05.03.2024, Sputnik Абхазия

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Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств Sputnik Абхазия Гицба о Всемирном фестивале молодежи: фабрика контактов и знакомств

Всемирный фестиваль молодежи проходит в эти дни на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи. Абхазия представлена на этом форуме в качестве полноценного участника, в делегации - более ста человек. Слушайте подкаст. По Указу Президента России Владимира Путина Всемирный Фестиваль молодежи проходит на территории образовательного центра "Сириус" с 1 по 7 марта. В нем участвуют около 20 тысяч представителей молодежи из России и множества других стран.

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