https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-vokalistov-i-kontsertmeysterov-khibly-gerzmava-1050357595.html

Начался прием заявок на конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

Начался прием заявок на конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

Sputnik Абхазия

Первый конкурс оперной дивы проводился с 13 по 20 января 2023 года и дал возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять... 05.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-05T22:31+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Начался прием заявок на участие во втором международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщили в пресс-службе артистки. Результаты отборочного тура станут известны 15 октября, из претендентов выберут не менее 40 музыкантов из одной категории и 20 - из другой. Очный тур конкурса будет проходить с 12 по 25 января в Москве. Общий призовой фонд составит 13,2 миллиона рублей, 2,5 из которых вручат получателю гран-при.Конкурс инициирован и организован Хиблой Герзмава и направлен на поддержку и развитие молодых талантливых исполнителей. Проект осуществляется Фондом певицы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/aslan-bzhaniya-nazval-khiblu-gerzmava-poslom-abkhazii-v-mire-1049759694.html

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