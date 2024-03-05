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Начался прием заявок на конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Начался прием заявок на конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Sputnik Абхазия
Первый конкурс оперной дивы проводился с 13 по 20 января 2023 года и дал возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять... 05.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-05T22:31+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Начался прием заявок на участие во втором международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщили в пресс-службе артистки. Результаты отборочного тура станут известны 15 октября, из претендентов выберут не менее 40 музыкантов из одной категории и 20 - из другой. Очный тур конкурса будет проходить с 12 по 25 января в Москве. Общий призовой фонд составит 13,2 миллиона рублей, 2,5 из которых вручат получателю гран-при.Конкурс инициирован и организован Хиблой Герзмава и направлен на поддержку и развитие молодых талантливых исполнителей. Проект осуществляется Фондом певицы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/aslan-bzhaniya-nazval-khiblu-gerzmava-poslom-abkhazii-v-mire-1049759694.html
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новости, хибла герзмава, музыка
новости, хибла герзмава, музыка
Начался прием заявок на конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
22:31 05.03.2024 (обновлено: 22:32 05.03.2024)
Первый конкурс оперной дивы проводился с 13 по 20 января 2023 года и дал возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных фондом певицы.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Начался прием заявок на участие во втором международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщили в пресс-службе артистки.
Принять в нем участие могут вокалисты в возрасте от 21 до 36 лет и концертмейстеры в возрасте от 20 до 35 лет.
Результаты отборочного тура станут известны 15 октября, из претендентов выберут не менее 40 музыкантов из одной категории и 20 - из другой.
Очный тур конкурса будет проходить с 12 по 25 января в Москве. Общий призовой фонд составит 13,2 миллиона рублей, 2,5 из которых вручат получателю гран-при.
Конкурс инициирован и организован Хиблой Герзмава и направлен на поддержку и развитие молодых талантливых исполнителей. Проект осуществляется Фондом певицы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.