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Рост продаж импортного вина в России в 2022-2023 годах
Рост продаж импортного вина в России в 2022-2023 годах
Sputnik Абхазия
Ассоциация виноделов России просит Госдуму РФ повысить на 200% пошлину на импорт вин из недружественных стран. 05.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-05T22:50+0300
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Как Россия может заменить вина из стран НАТО и что ждет винодельческую промышленность тех стран, которые решат променять рынок РФ на "благосклонность" Запада – разобрался Sputnik.В 2023 году в Армении произвели 14,1 млн. л. вина. Экспорт также серьезно вырос - на 17,6%. При этом на РФ пришлось 85,5% всего экспорта армянского вина – потеря российского рынка для винной промышленности Армении грозит катастрофой. В Молдове за 2022 год произвели 140,4 млн. литров вина. Страна экспортировала около 90 млн. литров, из которых порядка 30 млн. литров продали в Беларусь, а 4,2 млн литров – в Россию. Российские виноделы также попросили отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, россия, алкоголь
мультимедиа, инфографика, россия, алкоголь
Рост продаж импортного вина в России в 2022-2023 годах
Ассоциация виноделов России просит Госдуму РФ повысить на 200% пошлину на импорт вин из недружественных стран.
Как Россия может заменить вина из стран НАТО и что ждет винодельческую промышленность тех стран, которые решат променять рынок РФ на "благосклонность" Запада – разобрался Sputnik.
В 2023 году в Армении произвели 14,1 млн. л. вина. Экспорт также серьезно вырос - на 17,6%. При этом на РФ пришлось 85,5% всего экспорта армянского вина – потеря российского рынка для винной промышленности Армении грозит катастрофой.
В Молдове за 2022 год произвели 140,4 млн. литров вина. Страна экспортировала около 90 млн. литров, из которых порядка 30 млн. литров продали в Беларусь, а 4,2 млн литров – в Россию.
Российские виноделы также попросили отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.