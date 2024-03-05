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Спортивная страна: каким будет новый футбольный сезон в Абхазии
Спортивная страна: каким будет новый футбольный сезон в Абхазии
Sputnik Абхазия
В преддверии нового футбольного сезона в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция с участием президента Федерации футбола Шабата Логуа и капитанов... 05.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-05T20:21+0300
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Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 7 марта матчем за Суперкубок между столичным "Динамо" и "Гагрой", сказал президент Федерации футбола Шабат Логуа. Он отметил, что эти команды не встречались на поле с 2011 года, и та игра была очень напряженной, победитель определился по пенальти. И в этот раз болельщикам будет, о чем поволноваться. По мнению капитана "Гагры" Астамура Цишба, в матче за Суперкубок победит команда, которая лучше провела межсезонную подготовку. Он добавил, что половина состава команды поменялась, что может сказаться на игре, но биться за призовые места "Гагра" будет отчаянно. Капитан футбольного клуба "Динамо" Аслан Багателия тоже считает, что силы финалистов Суперкубка Абхазии примерно равны, и зрелищный матч сможет заинтересовать болельщиков.
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абхазия, спорт, футбол, видео, мультимедиа, видео
абхазия, спорт, футбол, видео, мультимедиа, видео
Спортивная страна: каким будет новый футбольный сезон в Абхазии
20:21 05.03.2024 (обновлено: 11:21 06.03.2024)
В преддверии нового футбольного сезона в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция с участием президента Федерации футбола Шабата Логуа и капитанов команд-претендентов.
Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 7 марта матчем за Суперкубок между столичным "Динамо" и "Гагрой", сказал президент Федерации футбола Шабат Логуа.
Он отметил, что эти команды не встречались на поле с 2011 года, и та игра была очень напряженной, победитель определился по пенальти. И в этот раз болельщикам будет, о чем поволноваться.
По мнению капитана "Гагры" Астамура Цишба, в матче за Суперкубок победит команда, которая лучше провела межсезонную подготовку. Он добавил, что половина состава команды поменялась, что может сказаться на игре, но биться за призовые места "Гагра" будет отчаянно.
Капитан футбольного клуба "Динамо" Аслан Багателия тоже считает, что силы финалистов Суперкубка Абхазии примерно равны, и зрелищный матч сможет заинтересовать болельщиков.