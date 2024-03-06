Абхазия на Всемирном фестивале молодежи

Во Всемирном фестивале молодежи участвует около ста человек из Абхазии. В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой, благотворительностью, спортом, бизнесом и многими другими направлениями.В рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Участники из Абхазии показывают хорошие результаты на ВФМ, так команда из нашей республики заняла первое место в бизнес-игре "Завод". Также, абхазская футбольная команда стала победительницей турнира по мини-футболу.Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных.
Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии проходит в Федеральном центре Сириус.
Во Всемирном фестивале молодежи участвует около ста человек из Абхазии. В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой, благотворительностью, спортом, бизнесом и многими другими направлениями.
В рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Участники из Абхазии показывают хорошие результаты на ВФМ, так команда из нашей республики заняла первое место в бизнес-игре "Завод". Также, абхазская футбольная команда стала победительницей турнира по мини-футболу.
Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных.