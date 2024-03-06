https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaziya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-1050356018.html

Абхазия на Всемирном фестивале молодежи

Абхазия на Всемирном фестивале молодежи

Sputnik Абхазия

Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии проходит в Федеральном центре Сириус. 06.03.2024, Sputnik Абхазия

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Во Всемирном фестивале молодежи участвует около ста человек из Абхазии. В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой, благотворительностью, спортом, бизнесом и многими другими направлениями.В рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Участники из Абхазии показывают хорошие результаты на ВФМ, так команда из нашей республики заняла первое место в бизнес-игре "Завод". Также, абхазская футбольная команда стала победительницей турнира по мини-футболу.Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных.

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