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Абхазия на Всемирном фестивале молодежи
Абхазия на Всемирном фестивале молодежи
Sputnik Абхазия
Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии проходит в Федеральном центре Сириус. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
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Во Всемирном фестивале молодежи участвует около ста человек из Абхазии. В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой, благотворительностью, спортом, бизнесом и многими другими направлениями.В рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Участники из Абхазии показывают хорошие результаты на ВФМ, так команда из нашей республики заняла первое место в бизнес-игре "Завод". Также, абхазская футбольная команда стала победительницей турнира по мини-футболу.Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа
фото , фото, абхазия, мультимедиа

Абхазия на Всемирном фестивале молодежи

12:25 06.03.2024
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Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии проходит в Федеральном центре Сириус.
Во Всемирном фестивале молодежи участвует около ста человек из Абхазии. В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой, благотворительностью, спортом, бизнесом и многими другими направлениями.
В рамках фестиваля был организован стенд Абхазии. Там гости могут изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Участники из Абхазии показывают хорошие результаты на ВФМ, так команда из нашей республики заняла первое место в бизнес-игре "Завод". Также, абхазская футбольная команда стала победительницей турнира по мини-футболу.
Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных.
© Foto / Беслан Лагулаа

Делегация из Абхазии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

Делегация из Абхазии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Делегация из Абхазии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

© Foto / Беслан Лагулаа

Мероприятие позволяет познакомиться и наладить контакты с представителями зарубежных стран.

Мероприятие позволяет познакомиться и наладить контакты с представителями зарубежных стран. - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Мероприятие позволяет познакомиться и наладить контакты с представителями зарубежных стран.

© Foto / Беслан Лагулаа

В ВФМ представлены различные спортивные состязания.

В ВФМ представлены различные спортивные состязания. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Беслан Лагулаа

В ВФМ представлены различные спортивные состязания.

© Foto / Беслан Лагулаа

Участники фестиваля могут познакомиться с достижениями научного прогресса.

Участники фестиваля могут познакомиться с достижениями научного прогресса. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Участники фестиваля могут познакомиться с достижениями научного прогресса.

© Foto / Беслан Лагулаа

Фотографии на память - неотъемлемая часть масштабного фестиваля.

Фотографии на память - неотъемлемая часть масштабного фестиваля. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Фотографии на память - неотъемлемая часть масштабного фестиваля.

© Foto / Беслан Лагулаа

Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров.

Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров. - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Во Всемирном фестивале молодежи принимают участие 20 тысяч молодых лидеров.

© Foto / Беслан Лагулаа

В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой и другими направлениями.

В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой и другими направлениями. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Беслан Лагулаа

В рамках форума проходят различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой и другими направлениями.

© Foto / Беслан Лагулаа

Совместное фото участников фестиваля из Абхазии и Мали.

Совместное фото участников фестиваля из Абхазии и Мали. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Совместное фото участников фестиваля из Абхазии и Мали.

© Foto / Беслан Лагулаа

На одной из образовательных площадок фестиваля.

На одной из образовательных площадок фестиваля. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Беслан Лагулаа

На одной из образовательных площадок фестиваля.

© Foto / Беслан Лагулаа

Всемирный фестиваль молодежи посетил и председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба.

Всемирный фестиваль молодежи посетил и председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Беслан Лагулаа

Всемирный фестиваль молодежи посетил и председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба.

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