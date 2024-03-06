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"Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании
"Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная платформа "Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T18:49+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная платформа "Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании. Они совместно будут выявлять и поддерживать социально-значимые проекты, реализуемые в интернете. ⠀Документ подписали почетный председатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.
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"Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании
18:49 06.03.2024 (обновлено: 18:50 06.03.2024)
СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная платформа "Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании.
Они совместно будут выявлять и поддерживать социально-значимые проекты, реализуемые в интернете. ⠀
Документ подписали почетный председатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.