https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/buduschee-abkhazii-i-institut-razvitiya-interneta-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1050367809.html

"Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании

"Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная платформа "Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании. 06.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социальная платформа "Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании. Они совместно будут выявлять и поддерживать социально-значимые проекты, реализуемые в интернете. ⠀Документ подписали почетный председатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

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