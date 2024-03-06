https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/ekonomist-o-dinamike-bitkoina-kak-na-drozhzhakh--1050360372.html
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Sputnik Абхазия
О причинах роста курса биткоина, в интервью Sputnik рассказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T11:31+0300
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Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Sputnik Абхазия
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 68 тысяч долларов впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance."Мы являемся свидетелями спекулятивного, с одной стороны, роста, с другой, феномена биткоин, который уже мы наблюдаем давно, и связан его рост с так называемыми TF, которые, смогли создать брешь в регуляторном заборе и отрицание криптовалют как таковых со стороны регуляторов мировых. Как только были даны первые разрешения, то вдруг, неожиданно, мы увидели, как крупные финансовые компании стали его активно скупать. Если до этого мы с вами слышали там Tesla, Илон Маск и еще какие-то одиозные личности могли пытаться его так или иначе рекламировать, то сейчас, уже действительно мастодонты финансового рынка заходят, получили финансовый инструмент для того, чтобы в него вкладывать управляемые средства. И те предсказания о том, что и 150, и 250 тысяч долларов за биткоин, уже не кажутся настолько смешными", - рассказал в беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.Он отметил, что при негативном сценарии развития событий, при финансовом кризисе, биткоин обнулится и станет никому не нужен.
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подкасты, экономика, рынок криптовалюты, биткоин, валюта, аудио
подкасты, экономика, рынок криптовалюты, биткоин, валюта, аудио
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
О причинах роста курса биткоина, в интервью Sputnik рассказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 68 тысяч долларов впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.
"Мы являемся свидетелями спекулятивного, с одной стороны, роста, с другой, феномена биткоин, который уже мы наблюдаем давно, и связан его рост с так называемыми TF, которые, смогли создать брешь в регуляторном заборе и отрицание криптовалют как таковых со стороны регуляторов мировых. Как только были даны первые разрешения, то вдруг, неожиданно, мы увидели, как крупные финансовые компании стали его активно скупать. Если до этого мы с вами слышали там Tesla, Илон Маск и еще какие-то одиозные личности могли пытаться его так или иначе рекламировать, то сейчас, уже действительно мастодонты финансового рынка заходят, получили финансовый инструмент для того, чтобы в него вкладывать управляемые средства. И те предсказания о том, что и 150, и 250 тысяч долларов за биткоин, уже не кажутся настолько смешными", - рассказал в беседе с радио Sputnik
заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Он отметил, что при негативном сценарии развития событий, при финансовом кризисе, биткоин обнулится и станет никому не нужен.