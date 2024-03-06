Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/ekonomist-o-dinamike-bitkoina-kak-na-drozhzhakh--1050360372.html
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Sputnik Абхазия
О причинах роста курса биткоина, в интервью Sputnik рассказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T11:31+0300
2024-03-06T11:31+0300
радио
подкасты
экономика
рынок криптовалюты
биткоин
валюта
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/06/1050360542_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_8449324e876a06c577031833d06bc614.jpg
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Sputnik Абхазия
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 68 тысяч долларов впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance."Мы являемся свидетелями спекулятивного, с одной стороны, роста, с другой, феномена биткоин, который уже мы наблюдаем давно, и связан его рост с так называемыми TF, которые, смогли создать брешь в регуляторном заборе и отрицание криптовалют как таковых со стороны регуляторов мировых. Как только были даны первые разрешения, то вдруг, неожиданно, мы увидели, как крупные финансовые компании стали его активно скупать. Если до этого мы с вами слышали там Tesla, Илон Маск и еще какие-то одиозные личности могли пытаться его так или иначе рекламировать, то сейчас, уже действительно мастодонты финансового рынка заходят, получили финансовый инструмент для того, чтобы в него вкладывать управляемые средства. И те предсказания о том, что и 150, и 250 тысяч долларов за биткоин, уже не кажутся настолько смешными", - рассказал в беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.Он отметил, что при негативном сценарии развития событий, при финансовом кризисе, биткоин обнулится и станет никому не нужен.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/06/1050360542_19:0:719:525_1920x0_80_0_0_df3dfcfe6773c53b7eded8b53c5042c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, экономика, рынок криптовалюты, биткоин, валюта, аудио
подкасты, экономика, рынок криптовалюты, биткоин, валюта, аудио

Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах

11:31 06.03.2024
Радио
Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах
Подписаться
О причинах роста курса биткоина, в интервью Sputnik рассказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 68 тысяч долларов впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.
"Мы являемся свидетелями спекулятивного, с одной стороны, роста, с другой, феномена биткоин, который уже мы наблюдаем давно, и связан его рост с так называемыми TF, которые, смогли создать брешь в регуляторном заборе и отрицание криптовалют как таковых со стороны регуляторов мировых. Как только были даны первые разрешения, то вдруг, неожиданно, мы увидели, как крупные финансовые компании стали его активно скупать. Если до этого мы с вами слышали там Tesla, Илон Маск и еще какие-то одиозные личности могли пытаться его так или иначе рекламировать, то сейчас, уже действительно мастодонты финансового рынка заходят, получили финансовый инструмент для того, чтобы в него вкладывать управляемые средства. И те предсказания о том, что и 150, и 250 тысяч долларов за биткоин, уже не кажутся настолько смешными", - рассказал в беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Он отметил, что при негативном сценарии развития событий, при финансовом кризисе, биткоин обнулится и станет никому не нужен.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0