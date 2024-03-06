https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/ekonomist-o-dinamike-bitkoina-kak-na-drozhzhakh--1050360372.html

Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах

Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах

Sputnik Абхазия

О причинах роста курса биткоина, в интервью Sputnik рассказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. 06.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-06T11:31+0300

2024-03-06T11:31+0300

2024-03-06T11:31+0300

радио

подкасты

экономика

рынок криптовалюты

биткоин

валюта

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/06/1050360542_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_8449324e876a06c577031833d06bc614.jpg

Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах Sputnik Абхазия Экономист о динамике биткоина: как на дрожжах

Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 68 тысяч долларов впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance."Мы являемся свидетелями спекулятивного, с одной стороны, роста, с другой, феномена биткоин, который уже мы наблюдаем давно, и связан его рост с так называемыми TF, которые, смогли создать брешь в регуляторном заборе и отрицание криптовалют как таковых со стороны регуляторов мировых. Как только были даны первые разрешения, то вдруг, неожиданно, мы увидели, как крупные финансовые компании стали его активно скупать. Если до этого мы с вами слышали там Tesla, Илон Маск и еще какие-то одиозные личности могли пытаться его так или иначе рекламировать, то сейчас, уже действительно мастодонты финансового рынка заходят, получили финансовый инструмент для того, чтобы в него вкладывать управляемые средства. И те предсказания о том, что и 150, и 250 тысяч долларов за биткоин, уже не кажутся настолько смешными", - рассказал в беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.Он отметил, что при негативном сценарии развития событий, при финансовом кризисе, биткоин обнулится и станет никому не нужен.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, экономика, рынок криптовалюты, биткоин, валюта, аудио