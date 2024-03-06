https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/minprosvescheniya-abkhazii-i-artek-zaklyuchili-memorandum-o-sotrudnichestve-1050364832.html
Минпросвещения Абхазии и "Артек" заключили меморандум о сотрудничестве
Минпросвещения Абхазии и "Артек" заключили меморандум о сотрудничестве
Sputnik Абхазия
Меморандум подписали на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T16:42+0300
2024-03-06T16:42+0300
2024-03-06T16:42+0300
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абхазия
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Минпросвещения Абхазии и Всероссийский детский центр "Артек" заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Стороны договорились усилить организацию международного сотрудничества в сфере образования. Среди планируемых мероприятий – совместная разработка и реализация образовательных программ, инновационная деятельность, проведение международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов.
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абхазия, фестиваль, артек
абхазия, фестиваль, артек
Минпросвещения Абхазии и "Артек" заключили меморандум о сотрудничестве
Меморандум подписали на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Минпросвещения Абхазии и Всероссийский детский центр "Артек" заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Стороны договорились усилить организацию международного сотрудничества в сфере образования. Среди планируемых мероприятий – совместная разработка и реализация образовательных программ, инновационная деятельность, проведение международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов.