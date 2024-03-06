https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/popov-ob-iskandere-ne-zvezda-kotoraya-gasnet-a--kumir--1050354851.html

Попов об Искандере: не звезда, которая гаснет, а кумир

Попов об Искандере: не звезда, которая гаснет, а кумир

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik Абхазия писатель, председатель жюри Премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов рассказал о значении писателя для литературы и о том... 06.03.2024, Sputnik Абхазия

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Попов об Искандере: кумир, который никогда не погаснет Sputnik Абхазия Попов об Искандере: кумир, который никогда не погаснет

"Он замечательный писатель, он - кумир. Я четко разделяю, есть звезды, а есть кумиры. Звезда может гореть, потом погаснуть. Кумир не погаснет никогда. Он сделал огромное дело и для Абхазии, и для России. Он не заимствовал из русского языка, а внес в русский язык свою неповторимую кавказскую, абхазскую интонацию. Это настолько органично вошло в современный русский язык, что многие его выражения стали русскими мемами или поговорками", - сказал Попов. 6 марта 1929 года родился русский писатель Фазиль Искандер.Слушайте подкаст.

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