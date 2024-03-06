https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/popov-ob-iskandere-ne-zvezda-kotoraya-gasnet-a--kumir--1050354851.html
Попов об Искандере: не звезда, которая гаснет, а кумир
Попов об Искандере: не звезда, которая гаснет, а кумир
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik Абхазия писатель, председатель жюри Премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов рассказал о значении писателя для литературы и о том... 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T10:07+0300
2024-03-06T10:07+0300
2024-03-06T10:08+0300
радио
подкасты
абхазия
искандер
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/05/1050355183_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_88d03b212e0ae733de6132cee2217418.jpg
Попов об Искандере: кумир, который никогда не погаснет
Sputnik Абхазия
Попов об Искандере: кумир, который никогда не погаснет
"Он замечательный писатель, он - кумир. Я четко разделяю, есть звезды, а есть кумиры. Звезда может гореть, потом погаснуть. Кумир не погаснет никогда. Он сделал огромное дело и для Абхазии, и для России. Он не заимствовал из русского языка, а внес в русский язык свою неповторимую кавказскую, абхазскую интонацию. Это настолько органично вошло в современный русский язык, что многие его выражения стали русскими мемами или поговорками", - сказал Попов. 6 марта 1929 года родился русский писатель Фазиль Искандер.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/05/1050355183_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_bf496119b41de2b57bd953f5825ca0da.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, искандер, аудио
подкасты, абхазия, искандер, аудио
Попов об Искандере: не звезда, которая гаснет, а кумир
10:07 06.03.2024 (обновлено: 10:08 06.03.2024)
В интервью радио Sputnik Абхазия писатель, председатель жюри Премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов рассказал о значении писателя для литературы и о том, как пройдет литературный конкурс в этом году.
"Он замечательный писатель, он - кумир. Я четко разделяю, есть звезды, а есть кумиры. Звезда может гореть, потом погаснуть. Кумир не погаснет никогда. Он сделал огромное дело и для Абхазии, и для России. Он не заимствовал из русского языка, а внес в русский язык свою неповторимую кавказскую, абхазскую интонацию. Это настолько органично вошло в современный русский язык, что многие его выражения стали русскими мемами или поговорками", - сказал Попов.
6 марта 1929 года родился русский писатель Фазиль Искандер.