https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnykh-potokakh-v-abkhaziyu--1050363572.html
Посредник: Гамисония о миграционных потоках в Абхазию
Посредник: Гамисония о миграционных потоках в Абхазию
Sputnik Абхазия
О деятельности миграционной службы Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госслужбы Эдуард Гамисония. 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T15:30+0300
2024-03-06T15:30+0300
2024-03-06T15:30+0300
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Посредник: Гамисония
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Посредник: Гамисония
Основная задача службы - легализация иностранцев, которые приезжают в Абхазию на заработки. "Поток увеличивается. Охватываем всех иностранных граждан, оформляем им документы. Наша цель, чтобы каждый иностранец был на виду, чтобы мы знали о его деятельности, местонахождении, - сказал Гамисония. Основные потоки мигрантов в Абхазию - из стран Средней Азии, больше из Узбекистана, заметил Гамисония. Но, попадают и из таких экзотических стран, как Мадагаскар, Кот-д’Ивуар. Это в основном студенты российских вузов, которые дожидаются в Абхазии продления российской визы. Около 95 процентов иностранцев работают на стройках разнорабочими.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, миграция, аудио
подкасты, посредник, абхазия, миграция, аудио
Посредник: Гамисония о миграционных потоках в Абхазию
О деятельности миграционной службы Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госслужбы Эдуард Гамисония.
Основная задача службы - легализация иностранцев, которые приезжают в Абхазию на заработки.
"Поток увеличивается. Охватываем всех иностранных граждан, оформляем им документы. Наша цель, чтобы каждый иностранец был на виду, чтобы мы знали о его деятельности, местонахождении, - сказал Гамисония.
Основные потоки мигрантов в Абхазию - из стран Средней Азии, больше из Узбекистана, заметил Гамисония. Но, попадают и из таких экзотических стран, как Мадагаскар, Кот-д’Ивуар. Это в основном студенты российских вузов, которые дожидаются в Абхазии продления российской визы. Около 95 процентов иностранцев работают на стройках разнорабочими.