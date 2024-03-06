https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnykh-potokakh-v-abkhaziyu--1050363572.html

Посредник: Гамисония о миграционных потоках в Абхазию

Посредник: Гамисония о миграционных потоках в Абхазию

Sputnik Абхазия

О деятельности миграционной службы Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал заместитель начальника Госслужбы Эдуард Гамисония. 06.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-06T15:30+0300

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абхазия

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Посредник: Гамисония Sputnik Абхазия Посредник: Гамисония

Основная задача службы - легализация иностранцев, которые приезжают в Абхазию на заработки. "Поток увеличивается. Охватываем всех иностранных граждан, оформляем им документы. Наша цель, чтобы каждый иностранец был на виду, чтобы мы знали о его деятельности, местонахождении, - сказал Гамисония. Основные потоки мигрантов в Абхазию - из стран Средней Азии, больше из Узбекистана, заметил Гамисония. Но, попадают и из таких экзотических стран, как Мадагаскар, Кот-д’Ивуар. Это в основном студенты российских вузов, которые дожидаются в Абхазии продления российской визы. Около 95 процентов иностранцев работают на стройках разнорабочими.Слушайте подкаст.

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