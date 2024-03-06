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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/tank-abrams-unichtozhili-rossiyskie-voennosluzhaschie-na-avdeevskom-napravlenii-1050364692.html
Танк Abrams уничтожили российские военнослужащие на Авдеевском направлении
Танк Abrams уничтожили российские военнослужащие на Авдеевском направлении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Экипаж российского Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк "Abrams" производства США на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны... 06.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-06T16:29+0300
2024-03-06T16:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Экипаж российского Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк "Abrams" производства США на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.Кроме того, ВС России на Авдеевском направлении отразили три атаки и девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре БМП, две боевые бронемашины и пять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина РСЗО HIMARS производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Всего с начала спецоперации уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14440 беспилотников, 481 зенитный ракетный комплекс, 15377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация

Танк Abrams уничтожили российские военнослужащие на Авдеевском направлении

16:29 06.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDАмериканский танк М1
Американский танк М1 - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Экипаж российского Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк "Abrams" производства США на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.
Кроме того, ВС России на Авдеевском направлении отразили три атаки и девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре БМП, две боевые бронемашины и пять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина РСЗО HIMARS производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14440 беспилотников, 481 зенитный ракетный комплекс, 15377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов.
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