https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/tank-abrams-unichtozhili-rossiyskie-voennosluzhaschie-na-avdeevskom-napravlenii-1050364692.html

Танк Abrams уничтожили российские военнослужащие на Авдеевском направлении

Танк Abrams уничтожили российские военнослужащие на Авдеевском направлении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Экипаж российского Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк "Abrams" производства США на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны... 06.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-06T16:29+0300

2024-03-06T16:29+0300

2024-03-06T16:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Экипаж российского Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк "Abrams" производства США на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.Кроме того, ВС России на Авдеевском направлении отразили три атаки и девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре БМП, две боевые бронемашины и пять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина РСЗО HIMARS производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Всего с начала спецоперации уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14440 беспилотников, 481 зенитный ракетный комплекс, 15377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов.

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