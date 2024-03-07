https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-sigaret-1050372897.html

Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет

Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазские таможенники обнаружили 398 контрабандных пачек сигарет при досмотре автомобиля Renault Logan на посту "Псоу". Об этом сообщил... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сигареты

таможня

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазские таможенники обнаружили 398 контрабандных пачек сигарет при досмотре автомобиля Renault Logan на посту "Псоу". Об этом сообщил ГТК Абхазии.Экспортировать в Россию незадекларированную продукцию пытались под капотом машины, под ковриками водительского и пассажирских сидений. Сигареты изъяли, материалы по делу направили в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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Sputnik Абхазия

сигареты, таможня