https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-sigaret-1050372897.html
Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет
Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазские таможенники обнаружили 398 контрабандных пачек сигарет при досмотре автомобиля Renault Logan на посту "Псоу". Об этом сообщил... 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T10:40+0300
2024-03-07T10:40+0300
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в абхазии
сигареты
таможня
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазские таможенники обнаружили 398 контрабандных пачек сигарет при досмотре автомобиля Renault Logan на посту "Псоу". Об этом сообщил ГТК Абхазии.Экспортировать в Россию незадекларированную продукцию пытались под капотом машины, под ковриками водительского и пассажирских сидений. Сигареты изъяли, материалы по делу направили в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сигареты, таможня
Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазские таможенники обнаружили 398 контрабандных пачек сигарет при досмотре автомобиля Renault Logan на посту "Псоу". Об этом сообщил ГТК Абхазии.
Экспортировать в Россию незадекларированную продукцию пытались под капотом машины, под ковриками водительского и пассажирских сидений.
Сигареты изъяли, материалы по делу направили в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.