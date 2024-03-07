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Баранец о боевой авиации НАТО в небе над Черным морем: очень опасные игры

Баранец о боевой авиации НАТО в небе над Черным морем: очень опасные игры

Sputnik Абхазия

В среду 6 марта Минобороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T18:17+0300

2024-03-07T18:17+0300

2024-03-07T18:17+0300

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Баранец о боевой авиации НАТО в небе над Черным морем: очень опасные игры Sputnik Абхазия Баранец о боевой авиации НАТО в небе над Черным морем: очень опасные игры

В среду 6 марта Минобороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.Что означают действия натовских летчиков и каковы международные правила в случае нарушения государственных границ самолетами и кораблями, в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец."Чем больше обостряется ситуация между Россией и НАТО, тем больше усиливается количество провокаций блока у российских границ в разных формах. Это и "грандиозные" стотысячные учения, когда непрерывно, в течение нескольких месяцев у наших границ громыхают пушки, гудят танки. Что касается этих разведывательных полетов, то сегодня их количество возросло в два раза. Их число - 15-20 в месяц. Это очень опасные игры", - отметил Баранец.По словам собеседника Sputnik, если любой натовский самолет - французский, немецкий, или английский - не вторгается в воздушное пространство России, по международным правилам его нельзя сбивать, а вот американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper который в марте 2023 года нарушил границу, превратился в обломки, которые упокоились на дне Черного моря."Пока мы должны действовать строго в рамках международных правил. Если иностранный военный самолет или морской корабль зашел в наше территориальное пространство, мы его должны "рубить"! Но сначала дать ему сигнал по открытой, 16-й частоте, уматывать вон. Если не отреагирует, дать трассирующую очередь поперек его курса, если и это не поможет, уничтожить объект", - сказал Баранец.

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в мире, нато, россия, черное море, самолеты, провокации, воздушное пространство, нарушения, подкасты, аудио