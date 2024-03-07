https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/glavnyy-chetverg-o-doroge-v-eshere-vodosnabzhenii-vyvoze-musora-v-sukhumskom-rayone-1050377090.html

Главный четверг: о дороге в Эшере, водоснабжении, вывозе мусора в Сухумском районе

Главный четверг: о дороге в Эшере, водоснабжении, вывозе мусора в Сухумском районе

Sputnik Абхазия

Почему сложно восстановить дорогу в селе Эшера, как решить проблему вывоза мусора в Сухумском районе, за счет чего удалось перевыполнить плановые показатели... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T15:28+0300

2024-03-07T15:28+0300

2024-03-07T15:40+0300

радио

абхазия

сухумский район

нижняя эшера

дорога

водоснабжение

мусор

бюджет

главный четверг

подкасты

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Главный четверг: о дороге в Эшере, водоснабжении, вывозе мусора в Сухумском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: о дороге в Эшере, водоснабжении, вывозе мусора в Сухумском районе

Почему сложно восстановить дорогу в селе Эшера, как решить проблему вывоза мусора в Сухумском районе, за счет чего удалось перевыполнить плановые показатели бюджета района в 2023 году, кто самые крупные налогоплательщики в районе, что намечено для решения вопроса водоснабжения сел, в эфире радио Sputnik в программе "Главный четверг" рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава.Дорога в селе Нижняя Эшера при правильном обустройстве могла бы стать "дублером республиканской трассы", но реализация данного проекта осложнена рядом проблем, сказала Читанава."На дороге несколько достаточно серьезных оползневых участков и больше 7 автомобильных мостовых переходов не соответствует уровню республиканской трассы. Надо будет провести ряд серьезных и дорогостоящих мероприятий. Реализация этого большого проекта, конечно, очень затруднительна. Мы надеемся, что, в этом году хотя бы часть дороги 2, 5 километра будет асфальтирована и люди получат возможность заняться приемом туристов, чтобы обеспечить себе определенный заработок", - сказал Читанава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, сухумский район, нижняя эшера, дорога, водоснабжение, мусор, бюджет, главный четверг, подкасты, аудио