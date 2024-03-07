https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/iz-mira-fazilya-yubileynyy-vecher-iskandera-v-rusdrame-1050372174.html

Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе

Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

В фотоленте Sputnik – самые яркие моменты из юбилейного вечера, посвященного юбилею Фазиля Искандера, в РУСДРАМе. 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T16:37+0300

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в абхазии

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Вечер, посвященный 95-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе 5 марта.На сцене были показаны отрывки из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", а еще поэтические произведения, песни, актуальный мысли Искандера об искусстве и жизни.Фотокорреспондент Sputnikпобывал на мероприятии и поймал в объективе самые красочные моменты.

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