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Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе
Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
В фотоленте Sputnik – самые яркие моменты из юбилейного вечера, посвященного юбилею Фазиля Искандера, в РУСДРАМе. 07.03.2024, Sputnik Абхазия
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Вечер, посвященный 95-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе 5 марта.На сцене были показаны отрывки из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", а еще поэтические произведения, песни, актуальный мысли Искандера об искусстве и жизни.Фотокорреспондент Sputnikпобывал на мероприятии и поймал в объективе самые красочные моменты.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия
фото , фото, мультимедиа, абхазия

Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе

16:37 07.03.2024
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В фотоленте Sputnik – самые яркие моменты из юбилейного вечера, посвященного юбилею Фазиля Искандера, в РУСДРАМе.
Вечер, посвященный 95-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе 5 марта.
На сцене были показаны отрывки из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", а еще поэтические произведения, песни, актуальный мысли Искандера об искусстве и жизни.
Фотокорреспондент Sputnikпобывал на мероприятии и поймал в объективе самые красочные моменты.
© Sputnik / Леон Адлейба

Вечер, посвященный дню рождения российского писателя родом из Абхазии Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе.

Вечер, посвященный дню рождения российского писателя родом из Абхазии Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Вечер, посвященный дню рождения российского писателя родом из Абхазии Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе.

© Sputnik / Леон Адлейба

В представлении приняла участие вся трупа театра.

В представлении приняла участие вся трупа театра. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В представлении приняла участие вся трупа театра.

© Sputnik / Леон Адлейба

Зрителям были показаны отрывки из постановок по произведениям Искандера.

Зрителям были показаны отрывки из постановок по произведениям Искандера. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Зрителям были показаны отрывки из постановок по произведениям Искандера.

© Sputnik / Леон Адлейба

В честь 95-летия писателя были показаны фрагменты из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга".

В честь 95-летия писателя были показаны фрагменты из спектаклей &quot;Широколобый&quot;, &quot;Софичка&quot;, &quot;Кролики и удавы&quot;, &quot;Игроки&quot; и &quot;Рассказ мула старого Хабуга&quot;. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В честь 95-летия писателя были показаны фрагменты из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга".

© Sputnik / Леон Адлейба

Актриса Милана Ломия зачитывает отрывки из произведения Фазиля Искандера.

Актриса Милана Ломия зачитывает отрывки из произведения Фазиля Искандера. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Актриса Милана Ломия зачитывает отрывки из произведения Фазиля Искандера.

© Sputnik / Леон Адлейба

РУСДРАМ – один из немногих театров, в котором раскрываются на сцене произведения Искандера.

РУСДРАМ – один из немногих театров, в котором раскрываются на сцене произведения Искандера. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Леон Адлейба

РУСДРАМ – один из немногих театров, в котором раскрываются на сцене произведения Искандера.

© Sputnik / Леон Адлейба

Со сцены прозвучали поэтические произведения и песни.

Со сцены прозвучали поэтические произведения и песни. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Со сцены прозвучали поэтические произведения и песни.

© Sputnik / Леон Адлейба

А еще актуальные мысли Искандера об искусстве и жизни.

А еще актуальные мысли Искандера об искусстве и жизни. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Леон Адлейба

А еще актуальные мысли Искандера об искусстве и жизни.

© Sputnik / Леон Адлейба

Люпчо Спасов в спектакле "Широколобый".

Люпчо Спасов в спектакле &quot;Широколобый&quot;. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Люпчо Спасов в спектакле "Широколобый".

© Sputnik / Леон Адлейба

Для каждого фрагмента постановок были предусмотрены отдельные декорации.

Для каждого фрагмента постановок были предусмотрены отдельные декорации. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Для каждого фрагмента постановок были предусмотрены отдельные декорации.

© Sputnik / Леон Адлейба

Для зрителей это была уникальная возможность за один вечер увидеть отрывки сразу нескольких шедевров.

Для зрителей это была уникальная возможность за один вечер увидеть отрывки сразу нескольких шедевров. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Для зрителей это была уникальная возможность за один вечер увидеть отрывки сразу нескольких шедевров.

© Sputnik / Леон Адлейба

Юбилейный вечер – целый спектакль, в котором на пьедестал поднимается Фазиль Искандер, описал событие гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Юбилейный вечер – целый спектакль, в котором на пьедестал поднимается Фазиль Искандер, описал событие гендиректор театра Ираклий Хинтба. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Юбилейный вечер – целый спектакль, в котором на пьедестал поднимается Фазиль Искандер, описал событие гендиректор театра Ираклий Хинтба.

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