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Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе
Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
В фотоленте Sputnik – самые яркие моменты из юбилейного вечера, посвященного юбилею Фазиля Искандера, в РУСДРАМе. 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T16:37+0300
2024-03-07T16:37+0300
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Вечер, посвященный 95-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе 5 марта.На сцене были показаны отрывки из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", а еще поэтические произведения, песни, актуальный мысли Искандера об искусстве и жизни.Фотокорреспондент Sputnikпобывал на мероприятии и поймал в объективе самые красочные моменты.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия
фото , фото, мультимедиа, абхазия
Из мира Фазиля: юбилейный вечер Искандера в РУСДРАМе
В фотоленте Sputnik – самые яркие моменты из юбилейного вечера, посвященного юбилею Фазиля Искандера, в РУСДРАМе.
Вечер, посвященный 95-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе 5 марта.
На сцене были показаны отрывки из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", а еще поэтические произведения, песни, актуальный мысли Искандера об искусстве и жизни.
Фотокорреспондент Sputnikпобывал на мероприятии и поймал в объективе самые красочные моменты.
© Sputnik / Леон Адлейба
Вечер, посвященный дню рождения российского писателя родом из Абхазии Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе.
Вечер, посвященный дню рождения российского писателя родом из Абхазии Фазиля Искандера, состоялся в РУСДРАМе.
© Sputnik / Леон Адлейба
В представлении приняла участие вся трупа театра.
В представлении приняла участие вся трупа театра.
© Sputnik / Леон Адлейба
Зрителям были показаны отрывки из постановок по произведениям Искандера.
Зрителям были показаны отрывки из постановок по произведениям Искандера.
© Sputnik / Леон Адлейба
В честь 95-летия писателя были показаны фрагменты из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга".
В честь 95-летия писателя были показаны фрагменты из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга".
© Sputnik / Леон Адлейба
Актриса Милана Ломия зачитывает отрывки из произведения Фазиля Искандера.
Актриса Милана Ломия зачитывает отрывки из произведения Фазиля Искандера.
© Sputnik / Леон Адлейба
РУСДРАМ – один из немногих театров, в котором раскрываются на сцене произведения Искандера.
РУСДРАМ – один из немногих театров, в котором раскрываются на сцене произведения Искандера.
© Sputnik / Леон Адлейба
Со сцены прозвучали поэтические произведения и песни.
Со сцены прозвучали поэтические произведения и песни.
© Sputnik / Леон Адлейба
А еще актуальные мысли Искандера об искусстве и жизни.
А еще актуальные мысли Искандера об искусстве и жизни.
© Sputnik / Леон Адлейба
Люпчо Спасов в спектакле "Широколобый".
Люпчо Спасов в спектакле "Широколобый".
© Sputnik / Леон Адлейба
Для каждого фрагмента постановок были предусмотрены отдельные декорации.
Для каждого фрагмента постановок были предусмотрены отдельные декорации.
© Sputnik / Леон Адлейба
Для зрителей это была уникальная возможность за один вечер увидеть отрывки сразу нескольких шедевров.
Для зрителей это была уникальная возможность за один вечер увидеть отрывки сразу нескольких шедевров.
© Sputnik / Леон Адлейба
Юбилейный вечер – целый спектакль, в котором на пьедестал поднимается Фазиль Искандер, описал событие гендиректор театра Ираклий Хинтба.
Юбилейный вечер – целый спектакль, в котором на пьедестал поднимается Фазиль Искандер, описал событие гендиректор театра Ираклий Хинтба.