https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/oni-vospitali-geroev-priurochennaya-8-marta-fotovystavka-otkrylas-v-gudaute-1050384913.html
Они воспитали героев: приуроченная 8 Марта фотовыставка открылась в Гудауте
Они воспитали героев: приуроченная 8 Марта фотовыставка открылась в Гудауте
Sputnik Абхазия
На первом этапе выставки "Матери, воспитавшие героев" представлено 500 фотографий женщин из Гудаутского, Гулрыпшского районов, сел Кутол и Тхина. 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T19:05+0300
2024-03-07T19:05+0300
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ГУДАУТА, 7 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Фотовыставка "Матери, воспитавшие героев" открылась в Гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в четверг, 7 марта. На выставке, которая продлится до 16 марта включительно, представлено 500 фотографий матерей, чьи дети погибли в войне с Грузией в 1992-1993 годах. По словам директора Гудаутского музея Гугуцы Джикирба, это первый из трех этапов выставки, так как в той войне погибло более 1700 защитников Абхазии и организаторам экспозиции еще предстоит найти снимки их матерей. Джикирба уточнила, что около 70% матерей, чьи снимки были представлены на выставке, уже нет в живых. В результате Отечественной войны народа Абхазии в 113 семьях не осталось ни одного человека. Председатель Гагрского отделения комитета матерей, погибших воинов Людмила Конджария, потерявшая на войне 18-летнего сына Ахру Конджария, в своем выступлении поблагодарила всех причастных к организации выставки. Председатель Гудаутского отделения комитета матерей, погибших воинов Эмма Ермолова присоединилась к словам благодарности в адрес организаторов и подчеркнула важность того, что звучат имена женщин, чьи дети отдали жизни за свою Родину. Первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба выразил уверенность, что проявленная матерями стойкость, должна быть примером для всех. Заслуженный учитель Абхазии Джума Габуния с сожалением отметил, что далеко не все матери, потерявшие детей на войне, в состоянии сегодня посещать подобные события и это очень огорчает.
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абхазия, гудаута, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, гудаута, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Они воспитали героев: приуроченная 8 Марта фотовыставка открылась в Гудауте
На первом этапе выставки "Матери, воспитавшие героев" представлено 500 фотографий женщин из Гудаутского, Гулрыпшского районов, сел Кутол и Тхина.
ГУДАУТА, 7 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Фотовыставка "Матери, воспитавшие героев" открылась в Гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в четверг, 7 марта. На выставке, которая продлится до 16 марта включительно, представлено 500 фотографий матерей, чьи дети погибли в войне с Грузией в 1992-1993 годах.
По словам директора Гудаутского музея Гугуцы Джикирба, это первый из трех этапов выставки, так как в той войне погибло более 1700 защитников Абхазии и организаторам экспозиции еще предстоит найти снимки их матерей.
"Фотовыставка, посвященная матерям по всем Абхазии, которые потеряли своих детей на войне, открывается у нас впервые. Она будет проходит в три этапа. Сейчас вы видите 500 снимков матерей из Гудаутского, Гулрыпшского районов и сел Кутол, Тхина. В сборе материала нам помогли Инга Когония из села Кутол и Рина Аршба из села Тхина. Большое им за это спасибо", - сказала Джикирба.
Джикирба уточнила, что около 70% матерей, чьи снимки были представлены на выставке, уже нет в живых. В результате Отечественной войны народа Абхазии в 113 семьях не осталось ни одного человека.
Председатель Гагрского отделения комитета матерей, погибших воинов Людмила Конджария, потерявшая на войне 18-летнего сына Ахру Конджария, в своем выступлении поблагодарила всех причастных к организации выставки.
"Многие женщины на этих фотографиях уже ушли в мир иной. Пусть ваши души встретятся с душами ваших сыновей. Они погибли не напрасно. Они сохранили свою Абхазию, и пусть так останется навсегда", - сказала Конджария.
Председатель Гудаутского отделения комитета матерей, погибших воинов Эмма Ермолова присоединилась к словам благодарности в адрес организаторов и подчеркнула важность того, что звучат имена женщин, чьи дети отдали жизни за свою Родину.
Первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба выразил уверенность, что проявленная матерями стойкость, должна быть примером для всех.
Заслуженный учитель Абхазии Джума Габуния с сожалением отметил, что далеко не все матери, потерявшие детей на войне, в состоянии сегодня посещать подобные события и это очень огорчает.