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Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году
Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и... 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T18:00+0300
2024-03-07T18:00+0300
2024-03-07T18:00+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств", экономическим преступлениям и коррупции, защиту основ конституционного строя, доложил глава СГБ республики Темур Ахиба президенту Аслану Бжания. Служба госбезопасности также проводила работу по недопущению на объектах критической инфраструктуры диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций. ⠀
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абхазия, сухум, президент, аслан бжания
абхазия, сухум, президент, аслан бжания
Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств", экономическим преступлениям и коррупции, защиту основ конституционного строя, доложил глава СГБ республики Темур Ахиба президенту Аслану Бжания.
Служба госбезопасности также проводила работу по недопущению на объектах критической инфраструктуры диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций. ⠀
"Наши силы и средства были ориентированы на добывание упреждающей оперативно значимой информации", – сказал Ахиба.