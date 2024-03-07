https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/predsedatel-sgb-abkhazii-dolozhil-prezidentu-o-rezultatakh-raboty-v-2023-godu-1050384312.html

Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году

Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T18:00+0300

2024-03-07T18:00+0300

2024-03-07T18:00+0300

в абхазии

абхазия

сухум

президент

аслан бжания

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/07/1050382298_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1186e47649815a6233575826fe3f71cb.jpg

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств", экономическим преступлениям и коррупции, защиту основ конституционного строя, доложил глава СГБ республики Темур Ахиба президенту Аслану Бжания. Служба госбезопасности также проводила работу по недопущению на объектах критической инфраструктуры диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций. ⠀

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, президент, аслан бжания