Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/predsedatel-sgb-abkhazii-dolozhil-prezidentu-o-rezultatakh-raboty-v-2023-godu-1050384312.html
Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году
Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и... 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T18:00+0300
2024-03-07T18:00+0300
в абхазии
абхазия
сухум
президент
аслан бжания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/07/1050382298_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1186e47649815a6233575826fe3f71cb.jpg
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств", экономическим преступлениям и коррупции, защиту основ конституционного строя, доложил глава СГБ республики Темур Ахиба президенту Аслану Бжания. Служба госбезопасности также проводила работу по недопущению на объектах критической инфраструктуры диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций. ⠀
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/07/1050382298_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9670d61b03cb5fb85e34434e655f1b68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, сухум, президент, аслан бжания
абхазия, сухум, президент, аслан бжания

Председатель СГБ Абхазии доложил президенту о результатах работы в 2023 году

18:00 07.03.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Аслан Бжания провел встречу с Председателем Службы государственной безопасности Темуром Ахиба
Президент Аслан Бжания провел встречу с Председателем Службы государственной безопасности Темуром Ахиба - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств", экономическим преступлениям и коррупции, защиту основ конституционного строя, доложил глава СГБ республики Темур Ахиба президенту Аслану Бжания.
Служба госбезопасности также проводила работу по недопущению на объектах критической инфраструктуры диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций. ⠀
"Наши силы и средства были ориентированы на добывание упреждающей оперативно значимой информации", – сказал Ахиба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0