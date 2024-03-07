https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/vozba-rasskazala-o-svoey-knige-pro-repressirovannykh-v-1937-1956-godakh-v-abkhazii--1050365213.html

Возба рассказала о своей книге про репрессированных в 1937-1956 годах в Абхазии

Возба рассказала о своей книге про репрессированных в 1937-1956 годах в Абхазии

Sputnik Абхазия

Сборник "Молчаливое поколение", в котором собраны свидетельства детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы, представлен на суд зрителей. Его... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T12:42+0300

2024-03-07T12:42+0300

2024-03-07T12:42+0300

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Возба рассказала о своей книге про репрессированных Sputnik Абхазия Возба рассказала о своей книге про репрессированных

Сборник "Молчаливое поколение", в котором собраны свидетельства детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы, представлен на суд зрителей. Его автор - кандидат исторических наук Саида Возба. Почему эта тема была выбрана для исследования, как шла работа над сборником и насколько события тех лет актуальны для других исторических периодов, в том числе и для сегодняшнего дня, слушайте в подкасте.

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