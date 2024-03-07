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Возба рассказала о своей книге про репрессированных в 1937-1956 годах в Абхазии
Возба рассказала о своей книге про репрессированных в 1937-1956 годах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Сборник "Молчаливое поколение", в котором собраны свидетельства детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы, представлен на суд зрителей. Его... 07.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-07T12:42+0300
2024-03-07T12:42+0300
2024-03-07T12:42+0300
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Возба рассказала о своей книге про репрессированных
Sputnik Абхазия
Возба рассказала о своей книге про репрессированных
Сборник "Молчаливое поколение", в котором собраны свидетельства детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы, представлен на суд зрителей. Его автор - кандидат исторических наук Саида Возба. Почему эта тема была выбрана для исследования, как шла работа над сборником и насколько события тех лет актуальны для других исторических периодов, в том числе и для сегодняшнего дня, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, репрессии, литература, история, аудио
подкасты, абхазия, репрессии, литература, история, аудио
Сборник "Молчаливое поколение", в котором собраны свидетельства детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы, представлен на суд зрителей. Его автор - кандидат исторических наук Саида Возба.
Почему эта тема была выбрана для исследования, как шла работа над сборником и насколько события тех лет актуальны для других исторических периодов, в том числе и для сегодняшнего дня, слушайте в подкасте.