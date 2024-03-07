https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/vs-rossii-unichtozhili-tri-tanka-i-dve-bmp-vsu-na-donetskom-napravlenii-1050384579.html

ВС России уничтожили три танка и две БМП ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили три танка и две БМП ВСУ на Донецком направлении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ. Об... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T18:27+0300

2024-03-07T18:27+0300

2024-03-07T18:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Противник за сутки потерял до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14563 беспилотника, 482 зенитных ракетных комплекса, 15388 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8314 орудий полевой артиллерии и минометов.

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2024

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спецоперация