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Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
Sputnik Абхазия
8 марта во многих странах мира, в том числе, в постсоветских республиках, отмечается Международный женский день, появившийся как знак солидарности женщин в... 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T09:42+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил женщин республики с 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил нелегкие заботы, которые ложатся на плечи женщин, поблагодарил матерей, воспитывавших доблестных защитников и защитниц Абхазии.Президент пожелал женщинам Абхазии встретить этот праздник в кругу близких людей, успехов во всех делах, крепкого здоровья, благополучия и счастья.
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абхазия, аслан бжания, новости
абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
8 марта во многих странах мира, в том числе, в постсоветских республиках, отмечается Международный женский день, появившийся как знак солидарности женщин в борьбе за свои права и эмансипацию.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik
. Президент Аслан Бжания поздравил женщин республики с 8 Марта. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отметил нелегкие заботы, которые ложатся на плечи женщин, поблагодарил матерей, воспитывавших доблестных защитников и защитниц Абхазии.
"Вы наравне с мужчинами несли тяготы и лишения войны. Без вашего подвига и самоотверженности не существовало бы сегодня независимого и суверенного Абхазского государства", - говорится в тексте.
Президент пожелал женщинам Абхазии встретить этот праздник в кругу близких людей, успехов во всех делах, крепкого здоровья, благополучия и счастья.