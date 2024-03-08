https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1050390046.html

Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

Sputnik Абхазия

8 марта во многих странах мира, в том числе, в постсоветских республиках, отмечается Международный женский день, появившийся как знак солидарности женщин в... 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T09:42+0300

2024-03-08T09:42+0300

2024-03-08T09:42+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил женщин республики с 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил нелегкие заботы, которые ложатся на плечи женщин, поблагодарил матерей, воспитывавших доблестных защитников и защитниц Абхазии.Президент пожелал женщинам Абхазии встретить этот праздник в кругу близких людей, успехов во всех делах, крепкого здоровья, благополучия и счастья.

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