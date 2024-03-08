https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/dozhd---ne-pomekha-match-za-superkubok-abkhazii-po-futbolu--1050387630.html

Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу

Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу

Sputnik Абхазия

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в столице республики. 08.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-08T17:37+0300

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За Суперкубок боролись "Гагра", которая по итогам 2023 года стала чемпионом страны, и "Динамо", команда, завоевавшая Кубок Абхазии. Если первый тайм был равным - претенденты сумели обменяться голами, то во второй половине игры футболисты забили гораздо больше. Итоговый счет на табло - 4:7 в пользу "Гагры".Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо" и вызвал большой интерес среди болельщиков обеих команд.

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