Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/dozhd---ne-pomekha-match-za-superkubok-abkhazii-po-futbolu--1050387630.html
Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу
Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу
Sputnik Абхазия
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в столице республики. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T17:37+0300
2024-03-08T17:37+0300
в абхазии
мультимедиа
абхазия
футбол
спорт
фото
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/07/1050385670_0:76:1501:920_1920x0_80_0_0_0abfb7c3060ffd47fe723a2270f2e84a.jpg
За Суперкубок боролись "Гагра", которая по итогам 2023 года стала чемпионом страны, и "Динамо", команда, завоевавшая Кубок Абхазии. Если первый тайм был равным - претенденты сумели обменяться голами, то во второй половине игры футболисты забили гораздо больше. Итоговый счет на табло - 4:7 в пользу "Гагры".Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо" и вызвал большой интерес среди болельщиков обеих команд.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/07/1050385670_87:0:1414:995_1920x0_80_0_0_7413ed9723e327bec15d9c113e04448a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, абхазия, футбол, фото, спорт, фото
мультимедиа, абхазия, футбол, фото, спорт, фото

Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу

17:37 08.03.2024
Подписаться
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в столице республики.
За Суперкубок боролись "Гагра", которая по итогам 2023 года стала чемпионом страны, и "Динамо", команда, завоевавшая Кубок Абхазии.
Если первый тайм был равным - претенденты сумели обменяться голами, то во второй половине игры футболисты забили гораздо больше. Итоговый счет на табло - 4:7 в пользу "Гагры".
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо" и вызвал большой интерес среди болельщиков обеих команд.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу прошел в Сухуме.

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу прошел в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу прошел в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этой игре встретились - столичное "Динамо" и "Гагра".

В этой игре встретились - столичное &quot;Динамо&quot; и &quot;Гагра&quot;. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этой игре встретились - столичное "Динамо" и "Гагра".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом эпизоде голкипер гагрцев отбивает мяч кулаком.

В этом эпизоде голкипер гагрцев отбивает мяч кулаком. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом эпизоде голкипер гагрцев отбивает мяч кулаком.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные болельщики поддерживают футболистов.

Юные болельщики поддерживают футболистов. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные болельщики поддерживают футболистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый матч футбольного сезона проходил под дождем.

Первый матч футбольного сезона проходил под дождем. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый матч футбольного сезона проходил под дождем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники пытаются завладеть мячом.

Соперники пытаются завладеть мячом. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники пытаются завладеть мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Претенденты на суперкубок страны не встречались на поле с 2011 года.

Претенденты на суперкубок страны не встречались на поле с 2011 года. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Претенденты на суперкубок страны не встречались на поле с 2011 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь "Гагры" отбивает удар по воротам.

Вратарь &quot;Гагры&quot; отбивает удар по воротам. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь "Гагры" отбивает удар по воротам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрцы празднуют очередной гол в ворота соперника.

Гагрцы празднуют очередной гол в ворота соперника. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрцы празднуют очередной гол в ворота соперника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мачт за Суперкубок оказался богатым на голы.

Мачт за Суперкубок оказался богатым на голы. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мачт за Суперкубок оказался богатым на голы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты "Гагры" с завоеванным трофеем в руках.

Футболисты &quot;Гагры&quot; с завоеванным трофеем в руках. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты "Гагры" с завоеванным трофеем в руках.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0