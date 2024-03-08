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Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу
Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу
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Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в столице республики. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T17:37+0300
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За Суперкубок боролись "Гагра", которая по итогам 2023 года стала чемпионом страны, и "Динамо", команда, завоевавшая Кубок Абхазии. Если первый тайм был равным - претенденты сумели обменяться голами, то во второй половине игры футболисты забили гораздо больше. Итоговый счет на табло - 4:7 в пользу "Гагры".Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо" и вызвал большой интерес среди болельщиков обеих команд.
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мультимедиа, абхазия, футбол, фото, спорт, фото
мультимедиа, абхазия, футбол, фото, спорт, фото
Дождь - не помеха: матч за Суперкубок Абхазии по футболу
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в столице республики.
За Суперкубок боролись "Гагра", которая по итогам 2023 года стала чемпионом страны, и "Динамо", команда, завоевавшая Кубок Абхазии.
Если первый тайм был равным - претенденты сумели обменяться голами, то во второй половине игры футболисты забили гораздо больше. Итоговый счет на табло - 4:7 в пользу "Гагры".
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Динамо" проходил на столичном стадионе "Динамо" и вызвал большой интерес среди болельщиков обеих команд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу прошел в Сухуме.
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу прошел в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этой игре встретились - столичное "Динамо" и "Гагра".
В этой игре встретились - столичное "Динамо" и "Гагра".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом эпизоде голкипер гагрцев отбивает мяч кулаком.
В этом эпизоде голкипер гагрцев отбивает мяч кулаком.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Юные болельщики поддерживают футболистов.
Юные болельщики поддерживают футболистов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый матч футбольного сезона проходил под дождем.
Первый матч футбольного сезона проходил под дождем.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соперники пытаются завладеть мячом.
Соперники пытаются завладеть мячом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Претенденты на суперкубок страны не встречались на поле с 2011 года.
Претенденты на суперкубок страны не встречались на поле с 2011 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вратарь "Гагры" отбивает удар по воротам.
Вратарь "Гагры" отбивает удар по воротам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрцы празднуют очередной гол в ворота соперника.
Гагрцы празднуют очередной гол в ворота соперника.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мачт за Суперкубок оказался богатым на голы.
Мачт за Суперкубок оказался богатым на голы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболисты "Гагры" с завоеванным трофеем в руках.
Футболисты "Гагры" с завоеванным трофеем в руках.