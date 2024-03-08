https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/gitsba-stremlenie-zhenschin-stat-silnym-polom-vedet-k-samounichtozheniyu--1050379940.html

Гицба: стремление женщин стать сильным полом, ведет к самоуничтожению

Гицба: стремление женщин стать сильным полом, ведет к самоуничтожению

Sputnik Абхазия

Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала о том, с чем у нее ассоциируется праздник 8... 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T19:47+0300

2024-03-08T19:47+0300

2024-03-08T19:47+0300

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Гицба: стремление женщин стать сильным полом, ведет к самоуничтожению Sputnik Абхазия Гицба: стремление женщин стать сильным полом, ведет к самоуничтожению

Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала о том, с чем у нее ассоциируется праздник 8 Марта, как удалось совместить служение искусству с семьей, и почему стремление женщин стать сильным полом ведет к самоуничтожению.Праздник 8 Марта у артистки ассоциируется с мамой. Мы дарили цветы педагогам, но всегда для своей мамы я старалась сделать больше, принести побольше хороших оценок, сделать своими руками открытки, вспоминает Гицба.Артистка отмечает, что в сегодняшнем мире происходит полная трансформация женщины, и это может привести ее к самоуничтожению."Женщина должна оставаться слабой. Женщина – хранитель очага, но она слишком много забот на себя взлаивает. Она действительно все тащит на себе, это неправильно. Мужчине тоже надо что-то оставить. В нашей абхазский ментальности мужчина – глава семьи, а женщина – человек, который помогает поддерживать огонь в очаге. Я очень боюсь, что та аномалия, которая сейчас происходит в мире, когда-нибудь придет и в Абхазию", - сказала Гицба.Говоря о том, как совместить обязанности женщины в семье и преуспеть в профессии, Алиса Гицба отметила, что везде нужен баланс."Служению искусств и служению семье – равнозначное служение, но, первостепенным в моем случае семья. Как бы я не любила искусство, как бы я не любила свою профессию, все равно семья важнее всего, и чем старше я становлюсь, тем больше я в этом убеждаюсь", - сказала артистка.Подробности в подкасте.

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