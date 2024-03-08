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Шахматный турнир к 70-летию Константина Тужба открылся в Абхазии
Шахматный турнир к 70-летию Константина Тужба открылся в Абхазии
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Константин Тужба, президент Федерации шахмат Абхазии, 10 марта отмечает юбилей. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T13:06+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир к 70-летию президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме. В первый день, сильнейших шахматистов будут определять среди участников до девяти лет - во второй день будут играть дети до 12 лет. В заключительный день за шахматной доской сойдутся дети до 16 лет и ветераны шахмат. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие более 150 человек со всей республики. Шахматный турнир организован Государственным комитетом Абхазии по молодежной политике и спорту.
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Шахматный турнир к 70-летию Константина Тужба открылся в Абхазии
Константин Тужба, президент Федерации шахмат Абхазии, 10 марта отмечает юбилей.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир к 70-летию президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме.
Соревнования продлятся три дня и завершатся 10 марта - в день рождения руководителя Федерации.
В первый день, сильнейших шахматистов будут определять среди участников до девяти лет - во второй день будут играть дети до 12 лет. В заключительный день за шахматной доской сойдутся дети до 16 лет и ветераны шахмат.
Организаторы ожидают, что в турнире примут участие более 150 человек со всей республики.
Шахматный турнир организован Государственным комитетом Абхазии по молодежной политике и спорту.