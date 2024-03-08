https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/shakhmatnyy-turnir-k-70-letiyu-konstantina-tuzhba-otkrylsya-v-abkhazii-1050393202.html

Шахматный турнир к 70-летию Константина Тужба открылся в Абхазии

Шахматный турнир к 70-летию Константина Тужба открылся в Абхазии

Sputnik Абхазия

Константин Тужба, президент Федерации шахмат Абхазии, 10 марта отмечает юбилей. 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T13:06+0300

2024-03-08T13:06+0300

2024-03-08T13:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

шахматы

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/08/1050391334_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_23796104cec587f2d4567c51835df44d.jpg

СУХУМ, 8 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир к 70-летию президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме. В первый день, сильнейших шахматистов будут определять среди участников до девяти лет - во второй день будут играть дети до 12 лет. В заключительный день за шахматной доской сойдутся дети до 16 лет и ветераны шахмат. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие более 150 человек со всей республики. Шахматный турнир организован Государственным комитетом Абхазии по молодежной политике и спорту.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, шахматы, спорт