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Сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт в мире
Сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт в мире
Sputnik Абхазия
Презентация торта прошла на площади Южного молла в Морпорту, каждый присутствующий мог попробовать кусочек. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T16:28+0300
2024-03-08T16:28+0300
2024-03-08T16:28+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. К международному женскому дню сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт и побили национальный и мировой рекорды, сообщает РИА Новости.Кондитерское изделие весит 623,7 килограмма, украшено клубникой, голубикой, малиной и большой восьмеркой из цветов. По словам гендиректора сети кондитерских "Ваниль" Сусанны Эксузян, им можно накормить шесть тысяч человек. Над созданием торта трудились 20 кондитеров, всего в этом деле было задействовано около 40 человек персонала, добавила Эксузян.
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новости, сочи, кондитеры, в мире, рекорды
новости, сочи, кондитеры, в мире, рекорды
Сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт в мире
Презентация торта прошла на площади Южного молла в Морпорту, каждый присутствующий мог попробовать кусочек.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik
. К международному женскому дню сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт и побили национальный и мировой рекорды, сообщает РИА Новости
.
Кондитерское изделие весит 623,7 килограмма, украшено клубникой, голубикой, малиной и большой восьмеркой из цветов. По словам гендиректора сети кондитерских "Ваниль" Сусанны Эксузян, им можно накормить шесть тысяч человек.
"В торте очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах - мацони. Мы его готовили два дня, 623,7 килограмма, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья", - поделилась она.
Над созданием торта трудились 20 кондитеров, всего в этом деле было задействовано около 40 человек персонала, добавила Эксузян.