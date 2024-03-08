https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/sochinskie-konditery-sozdali-samyy-bolshoy-yagodnyy-tort-v-mire-1050393367.html

Сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт в мире

Сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт в мире

Sputnik Абхазия

Презентация торта прошла на площади Южного молла в Морпорту, каждый присутствующий мог попробовать кусочек. 08.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-08T16:28+0300

2024-03-08T16:28+0300

2024-03-08T16:28+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. К международному женскому дню сочинские кондитеры создали самый большой ягодный торт и побили национальный и мировой рекорды, сообщает РИА Новости.Кондитерское изделие весит 623,7 килограмма, украшено клубникой, голубикой, малиной и большой восьмеркой из цветов. По словам гендиректора сети кондитерских "Ваниль" Сусанны Эксузян, им можно накормить шесть тысяч человек. Над созданием торта трудились 20 кондитеров, всего в этом деле было задействовано около 40 человек персонала, добавила Эксузян.

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