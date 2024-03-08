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Такие обстоятельства: Яруллина о проекте для школы искусств имени Ковача
Такие обстоятельства: Яруллина о проекте для школы искусств имени Ковача
Sputnik Абхазия
Куратор проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина в эфире радио Sputnik рассказала, что ждет зрителей спектакля "Клоун Авакуба" в Абхазии. 08.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-08T15:23+0300
2024-03-08T15:23+0300
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Такие обстоятельства: Яруллина
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Яруллина
Интерактивный семейный спектакль "Клоун Авабука" покажут в Детской школе искусств имени Ковача. Все действо – это интерактивная игра со зрителем, в которую включается каждый участник. Моноспектакль состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег". Подробнее рассказала автор идеи и куратор проекта Альбина Яруллина. Моноспектакль покажет Павел Алехин - участник труппы театра Вячеслава Полунина, легендарного клоуна. "Это микс пластики, элементов хореографии, есть своя драматургия", - рассказала Яруллина. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, театр, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, театр, аудио
Такие обстоятельства: Яруллина о проекте для школы искусств имени Ковача
15:23 08.03.2024 (обновлено: 17:34 08.03.2024)
Куратор проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина в эфире радио Sputnik рассказала, что ждет зрителей спектакля "Клоун Авакуба" в Абхазии.
Интерактивный семейный спектакль "Клоун Авабука" покажут в Детской школе искусств имени Ковача. Все действо – это интерактивная игра со зрителем, в которую включается каждый участник. Моноспектакль состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег". Подробнее рассказала автор идеи и куратор проекта Альбина Яруллина.
Моноспектакль покажет Павел Алехин - участник труппы театра Вячеслава Полунина, легендарного клоуна.
"Это микс пластики, элементов хореографии, есть своя драматургия", - рассказала Яруллина.
Подробности слушайте в подкасте.