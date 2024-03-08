https://sputnik-abkhazia.ru/20240308/takie-obstoyatelstva-yarullina-o-proekte-dlya-shkoly-iskusstv-imeni-kovacha-1050348198.html

Такие обстоятельства: Яруллина о проекте для школы искусств имени Ковача

Такие обстоятельства: Яруллина о проекте для школы искусств имени Ковача

Sputnik Абхазия

Куратор проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина в эфире радио Sputnik рассказала, что ждет зрителей спектакля "Клоун Авакуба" в Абхазии. 08.03.2024, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Яруллина Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Яруллина

Интерактивный семейный спектакль "Клоун Авабука" покажут в Детской школе искусств имени Ковача. Все действо – это интерактивная игра со зрителем, в которую включается каждый участник. Моноспектакль состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег". Подробнее рассказала автор идеи и куратор проекта Альбина Яруллина. Моноспектакль покажет Павел Алехин - участник труппы театра Вячеслава Полунина, легендарного клоуна. "Это микс пластики, элементов хореографии, есть своя драматургия", - рассказала Яруллина. Подробности слушайте в подкасте.

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