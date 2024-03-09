https://sputnik-abkhazia.ru/20240309/bukhmin-o-novom-khischnike-v-chernom-more-vyzyvaet-bolshoy-interes--1050320108.html

Бухмин о новом хищнике в Черном море: вызывает большой интерес

Бухмин о новом хищнике в Черном море: вызывает большой интерес

Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин в эфире радио Sputnik... 09.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-09T18:17+0300

2024-03-09T18:17+0300

2024-03-09T18:17+0300

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Бухмин о новых видов рыб в Черном море: вызывает большой интерес Sputnik Абхазия Бухмин о новых видов рыб в Черном море: вызывает большой интерес

Якобы объявившийся в Черном море опасный морской хищник, за вылов которого в Крыму объявили вознаграждение, оказался темный корейский окунь, сказал Бухмин в эфире радио."Это родственник Черноморской скорпены. Обитает он, преимущественно, в дальневосточных морях. Ученые предполагают, что в Черное море хищник попал с балластными водами в виде малька, либо в другой стадии развития, или же с посадочным материалом устриц. Впервые в Черном море он был обнаружен в 2013 году у берегов Крыма, затем в 2018 году. В прошлом году этот вид обнаружили в районе Аалдзги в рыбацких сетях. Этот экземпляр был взят на анализ, уже готова научная статья совместно с Романом Дбар, скоро будет опубликована", - сказал Бухмин.По словам ученого, некоторые виды рыб, которые сейчас прижились в Черном море, они тоже были заселены со Средиземного, некоторые до сих пор заходят, отмечает ученый. Это вызывает большой интерес среди научного сообщества и показывает, что какие-то изменения происходят в экосистеме, подчеркнул Бухмин.Подробности в подкасте.

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