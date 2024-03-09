https://sputnik-abkhazia.ru/20240309/kak-smena-vlasti-i-razvedka-ssha-povliyali-na-pokorenie-primorya-chast-3-1050347604.html
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Sputnik Абхазия
Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника. 09.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-09T11:31+0300
2024-03-09T11:31+0300
2024-03-09T13:12+0300
радио
подкасты риа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/05/1050347691_0:47:1281:767_1920x0_80_0_0_bb98ea839a37fbd8adb16ddeaaa1387a.jpg
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Sputnik Абхазия
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды. Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/05/1050347691_98:0:1182:813_1920x0_80_0_0_e22e280a76062467e8262c51ace915c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
11:31 09.03.2024 (обновлено: 13:12 09.03.2024)
Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника.
Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды.
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.