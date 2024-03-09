https://sputnik-abkhazia.ru/20240309/kak-smena-vlasti-i-razvedka-ssha-povliyali-na-pokorenie-primorya-chast-3-1050347604.html

Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3

Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3

Sputnik Абхазия

Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника. 09.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-09T11:31+0300

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Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3 Sputnik Абхазия Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3

Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды. Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости.

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