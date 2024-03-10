https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/spektakli-i-vstrecha-s-khudozhnikom-kulturnaya-afisha-v-abkhazii-1050401377.html

Спектакли и встреча с художником: культурная афиша в Абхазии

Спектакли и встреча с художником: культурная афиша в Абхазии

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов... 10.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-10T17:14+0300

2024-03-10T17:14+0300

2024-03-10T17:14+0300

в абхазии

афиша

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Афиша культурных событий с 11 по 17 марта - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия. РУСДРАМ В театре Искандера с 12-14 марта в 19:00 зрителям покажут спектакль "Рассказ мула старого Хабуг". Абхазская комедия, история страны по мотивам произведения знаменитого Фазиля Искандера. 16 марта в 19:00 на сцене театра "Роман с кокаином" — откровенная и поучительная исповедь молодого человека, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Абхазский государственный молодёжный театр 11 марта в 19:00 зрителей ждет "Третий день войны" — спектакль об Отечественной войне народа Абхазии, о том, как мирную жизнь в республике одним августовским днём разрушил грохот танков. Встреча с художником, скульптором Архипа Лабахуа В Promo art Studio 16 марта с 12:00 до 14:00 пройдет встреч с художником, скульптором Архипом Лабахуа.

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