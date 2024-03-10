https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/spektakli-i-vstrecha-s-khudozhnikom-kulturnaya-afisha-v-abkhazii-1050401377.html
Спектакли и встреча с художником: культурная афиша в Абхазии
Спектакли и встреча с художником: культурная афиша в Абхазии
Sputnik Абхазия
Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов... 10.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-10T17:14+0300
2024-03-10T17:14+0300
2024-03-10T17:14+0300
в абхазии
афиша
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Афиша культурных событий с 11 по 17 марта - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия. РУСДРАМ В театре Искандера с 12-14 марта в 19:00 зрителям покажут спектакль "Рассказ мула старого Хабуг". Абхазская комедия, история страны по мотивам произведения знаменитого Фазиля Искандера. 16 марта в 19:00 на сцене театра "Роман с кокаином" — откровенная и поучительная исповедь молодого человека, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Абхазский государственный молодёжный театр 11 марта в 19:00 зрителей ждет "Третий день войны" — спектакль об Отечественной войне народа Абхазии, о том, как мирную жизнь в республике одним августовским днём разрушил грохот танков. Встреча с художником, скульптором Архипа Лабахуа В Promo art Studio 16 марта с 12:00 до 14:00 пройдет встреч с художником, скульптором Архипом Лабахуа.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афиша
Спектакли и встреча с художником: культурная афиша в Абхазии
Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Афиша культурных событий с 11 по 17 марта - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.
В театре Искандера с 12-14 марта в 19:00 зрителям покажут спектакль "Рассказ мула старого Хабуг". Абхазская комедия, история страны по мотивам произведения знаменитого Фазиля Искандера.
16 марта в 19:00 на сцене театра "Роман с кокаином" — откровенная и поучительная исповедь молодого человека, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах.
Абхазский государственный молодёжный театр
11 марта в 19:00 зрителей ждет "Третий день войны" — спектакль об Отечественной войне народа Абхазии, о том, как мирную жизнь в республике одним августовским днём разрушил грохот танков.
Встреча с художником, скульптором Архипа Лабахуа
В Promo art Studio 16 марта с 12:00 до 14:00 пройдет встреч с художником, скульптором Архипом Лабахуа.
"Тем, кто интересуется живыми образцами искусства в целом, дизайном и литературой. Посетите мою голову…"— так описывает встречу сам Архип Лабахуа.