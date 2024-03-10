https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/sputnik-nedeli-pamyatnye-daty-8-marta-i-unikalnaya-dlya-abkhazii-operatsiya-1050402882.html

Sputnik недели: памятные даты, 8 Марта и уникальная для Абхазии операция

Sputnik недели: памятные даты, 8 Марта и уникальная для Абхазии операция

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор о наиболее значимых событиях, произошедших в республике с 4 по 10 марта. 10.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-10T20:00+0300

2024-03-10T20:00+0300

2024-03-11T11:40+0300

в абхазии

абхазия

сухум

аслан бжания

футбол

государственный музей-заповедник "петергоф"

мид абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/04/1050334038_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_10a939c9a8eee05c72a16ac3b73f8726.jpg

На минувшей неделе Абхазия почтила память первым двух президентов страны – Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, действующему главе государства Аслану Бжания доложили об итогах работы Службы Госбезопасности и состоянии энергетики республики. В Сухуме и Москве отметили 95 лет со дня рождения писателя Фазиля Искандера, а женщины страны отпраздновали 8 Марта. Об этом и многом другом, читайте в обзорном материале Sputnik.Памяти президентовЕжегодно 4 марта в Абхазии отмечают две памятные даты. В этот день в 2010 году ушел из жизни первый президент республики Владислав Ардзинба и 4 марта 1949 года родился второй глава государства Сергей Багапш.В связи с этими знаковыми событиями в Абхазии прошел ряд памятных церемоний. Руководство Абхазии, зарубежные гости, в числе которых был экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, депутат Госдумы Константин Затулин, российский посол Михаил Шургалин, ветераны войны с Грузией, сотрудники госучреждений и общественность возложили цветы к мемориалу Владислава Ардзинба в селе нижняя Эшера и к могиле Сергея Багапш в его родовом имении в селе Джгерда.Во второй половине дня в государственном драматическом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш.Был представлен документальный фильм, посвященный основным этапам политической деятельности Сергея Багапш и его роли в новейшей истории Абхазии.Действующий президент Абхазии Аслан Бжания выступил с речью, в котором, в частности, он отметил, что Сергей Багапш принял бремя служения народу от основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба, а его жизнь и достижения стали неотъемлемой частью истории республики.Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты подчеркнул, что Владислав Ардзинба и Сергей Багапш - две выдающиеся личности, которые привели Абхазию к победе и независимости.После официальной части актеры Абхазского драматического театра зачитали отрывки из воспоминаний Сергея Багапш а также исполнили патриотические стихотворения абхазских классиков.Безопасность и энергетикаПредседатель СГБ республики Темур Ахиба отчитался о работе службы президенту Аслану Бжания в четверг, 7 марта.В частности, он отметил, что работа Службы госбезопасности Абхазии в 2023 году была направлена на противодействие "разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств", экономическим преступлениям и коррупции, защиту основ конституционного строя.Ахиба уточнил, что Служба госбезопасности также проводила работу по недопущению на объектах критической инфраструктуры диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций. ⠀Повышение собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и эффективности борьбы с незаконной добычей криптовалют обсудили в Администрации президента Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства 7 марта. ⠀В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министры экономики Кристина Озган, Минтранса и энергетики Джансух Нанба и внутренних дел Роберт Киут, главы районов и городов, руководители РЭС.Днем позже пресс-служба ГТК страны опубликовало сообщение о том, что сотрудники ведомства совместно с СГБ изъяли 183 аппарата для майнинга в Сухуме.Запрещенное оборудование перевозили в грузовом отсеке автомобиля Mercedes-Benz Sprinter. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.8 МартаВ прошлую пятницу Абхазия отметила Международный женский день. Президент страны Аслан Бжания поздравил женщин республики с 8 Марта и отметил нелегкие заботы, которые ложатся на плечи женщин, поблагодарил матерей, воспитывавших доблестных защитников и защитниц Абхазии."Вы наравне с мужчинами несли тяготы и лишения войны. Без вашего подвига и самоотверженности не существовало бы сегодня независимого и суверенного Абхазского государства", - говорится в тексте.Президент пожелал женщинам Абхазии встретить этот праздник в кругу близких людей, успехов во всех делах, крепкого здоровья, благополучия и счастья.В Абхазском драмтеатре прошел концерт к 8 Марта. На сцене выступили музыканты Антон Давидянц, Алексей Самарин, Макс Дюрягин, Денис Хагба, певица Злата. В программе были авторские кавер-версии российских и зарубежных песен под инструментальное сопровождение.Мероприятие организовали при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского Дома соотечественника.В честь женщин 8 марта в Госфилармонии состоялся фортепианный дуэт "Piano Duo" – Народных артисток Абхазии Нинель Бжания и Гулизы Авидзба.Они исполнили популярные хиты из кино. Для зрителей в классической аранжировке прозвучали мелодии из "Крестного отца", "Гарри Поттера" и других известных фильмов и мультфильмов.На сцене вместе с "Piano Duo" выступил Государственный камерный оркестр Абхазии.МеморандумыСоциальная платформа "Будущее Абхазии" и Институт развития интернета подписали меморандум о взаимопонимании в четверг, 6 марта.Соглашение предусматривает совместное влияние и поддержку социально-значимые проекты, реализуемые в интернете. Документ подписали почетный председатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.Меморандум о сотрудничестве заключили Минпросвещения Абхазии и Всероссийский детский центр "Артек", сообщила пресс-служба ведомства.Стороны договорились усилить организацию международного сотрудничества в сфере образования. Среди планируемых мероприятий – совместная разработка и реализация образовательных программ, инновационная деятельность, проведение международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов.Требование МИД АбхазииМИД Абхазии потребовал прекратить финансирование информационных проектов в республике со стороны западных структур.В ведомстве отметили, что UNDP не выполнила требований о публикации опровержений целей совместного с USAID проекта "Партнерство для устойчивости" и списка финансируемых абхазских информресурсах.Сейчас данные о проекте изменены — исчезли термины, противоречащие Конституции Абхазии, в том числе "оккупированная территория" и "восстановление территориальной целостности Грузии".Бариатрия в АбхазииВпервые в истории отечественной медицины в Республиканской больнице провели шесть бариатрических операций, сообщает Минздрав.Для изучения хирургических способов лечения ожирения медики из Абхазии стажировались в Турции.Операции проводились под наблюдением турецкого специалиста, но в дальнейшем абхазские врачи будут проводить их самостоятельно, для этого в Республиканской больнице обеспечены все необходимые условия.Министр здравоохранения Эдуард Бутба пояснил, что при поддержке абхазской диаспоры ведомство планирует развивать сотрудничество с Турцией в области онкологии и гинекологии.Юбилей Фазиля ИскандераКлассик русской и абхазской литературы Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В честь 95 лет со дня его рождения в Большом зале Центрального Дома литераторов в Москве состоялся памятный вечер, организованный родственниками и друзья знаменитого писателя.Вечер, который провел русский писатель, телеведущий Игорь Волгин, посетило около 500 человек. На нем звучали Искандеровские стихи, цитаты и афоризмы. Присутствующие делились воспоминаниями о нем, о его творчестве, о роли Абхазии и России в его творчестве.В память о писателе в Русском драматическом театре, который носит имя Фазиля Искандера, прошел творческий вечер, посвященный 95-летию со дня его рождения.На сцене были показаны отрывки из спектаклей "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы", "Игроки" и "Рассказ мула старого Хабуга", а еще поэтические произведения, песни, актуальные мысли Искандера об искусстве и жизни.Воспитавшие героевФотовыставка "Матери, воспитавшие героев" открылась в Гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в четверг, 7 марта.Выставка продлится до 15 марта. На ней представлено 500 фотографий женщин, чьи дети погибли в войне с Грузией из Гудаутского и Гулрыпшского районов, сел Кутол и Тхина.Как уточнила директор музея Гугуца Джикирба, это первый из трех этапов выставки, так как в той войне погибло более 1700 защитников Абхазии и организаторам экспозиции еще предстоит найти снимки их матерей.Фестиваль молодежиВсемирный фестиваль молодежи прошел в Федеральном центре Сириус с 1 по 7 марта. Абхазия была в ней представлена в качестве полноценного участника. Более 100 ста человек в возрасте от 15 до 18 лет стали участниками этого масштабного события.В рамках форума прошли различные мероприятия, связанные с образованием, наукой, международным сотрудничеством, культурой, благотворительностью, спортом, бизнесом и многими другими направлениями.На фестивале был организован стенд Абхазии. Там гости могли изучить предметы абхазского быта и получить сувенир на память. Участники из Абхазии показывают хорошие результаты на ВФМ, так команда из нашей республики заняла первое место в бизнес-игре "Завод". Также, абхазская футбольная команда стала победительницей турнира по мини-футболу.Борьба за СуперкубокСуперкубок по футболу разыграли клубы "Динамо" из Сухума и "Гагра" на сухумском стадионе в четверг, 7 марта. Обладателями главного "трофея" стали гагрцы.В первом тайме игра была равной, и команды сумели обменяться голами, но во второй половине игры футболисты забили гораздо больше. Итоговый счет на табло - 4:7 в пользу "Гагры".

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, аслан бжания, футбол, государственный музей-заповедник "петергоф", мид абхазии