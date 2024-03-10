https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/v-abkhazii-s-2004-goda-privatizirovali-239-obektov-respublikanskoy-sobstvennosti-1050401123.html

В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов республиканской собственности

В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов республиканской собственности

Sputnik Абхазия

Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава отчитался о выполненной работе. 10.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-10T16:18+0300

2024-03-10T16:18+0300

2024-03-10T16:18+0300

в абхазии

приватизация

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов на сумму 1,56 миллиарда рублей, доложил президенту Аслану Бжания председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава. В прошлом году приватизировли семь объектов республиканской собственности приватизировали, а с июня 2020-го — 19 на общую сумму 196 миллионов рублей. По словам Кубрава, 396 миллионов поступило за 56 объектов, приватизированных за предыдущие пять лет.

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