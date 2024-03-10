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В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов республиканской собственности
В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов республиканской собственности
Sputnik Абхазия
Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава отчитался о выполненной работе. 10.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-10T16:18+0300
2024-03-10T16:18+0300
2024-03-10T16:18+0300
в абхазии
приватизация
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов на сумму 1,56 миллиарда рублей, доложил президенту Аслану Бжания председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава. В прошлом году приватизировли семь объектов республиканской собственности приватизировали, а с июня 2020-го — 19 на общую сумму 196 миллионов рублей. По словам Кубрава, 396 миллионов поступило за 56 объектов, приватизированных за предыдущие пять лет.
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приватизация
В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов республиканской собственности
Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава отчитался о выполненной работе.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Абхазии с 2004 года приватизировали 239 объектов на сумму 1,56 миллиарда рублей, доложил президенту Аслану Бжания председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава.
"Я говорю о тех объектах, которые относятся к республиканской собственности исключительно", — уточнил Кубрава.
В прошлом году приватизировли семь объектов республиканской собственности приватизировали, а с июня 2020-го — 19 на общую сумму 196 миллионов рублей. По словам Кубрава, 396 миллионов поступило за 56 объектов, приватизированных за предыдущие пять лет.