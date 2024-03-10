https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/vs-rossii-za-sutki-unichtozhili-dva-sklada-boepripasov-vsu-v-dnr-1050400957.html

ВС России за сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

ВС России за сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Sputnik Абхазия

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 10.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-10T16:13+0300

2024-03-10T16:13+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в ДНР, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотниками 71-й егерской бригады ВСУ в ДНР, живая сила и военная техника противника в 136 районах. Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, российская ПВО за сутки сбила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожила 130 украинских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 14985 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15420 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 8350 орудий полевой артиллерии и минометов.

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2024

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