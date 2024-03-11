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Дополнительное время: Гублия о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day"
Дополнительное время: Гублия о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day"
Sputnik Абхазия
Боец смешанных единоборств, мастер спорта России Даут Гублиа в программе "Дополнительное время" о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day". 11.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-11T11:46+0300
2024-03-11T11:46+0300
2024-03-11T16:25+0300
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Дополнительное время: Гублия о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day"
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Гублия о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day"
29 февраля выходец из Абхазии, боец смешанных единоборств Даут Гублиа победил Шамиля Магомедова (1-2, Избербаш) удушающим приемом в третьем раунде и добавил в свою копилку вторую победу. Бой прошел в рамках турнира ACA YE 43 "Fight day" 29 февраля в Грозном.О самом бое, о том, как в 23 года пришел в профессиональный спорт, будучи футболистом, слушайте в подкасте.
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Дополнительное время: Гублия о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day"
11:46 11.03.2024 (обновлено: 16:25 11.03.2024)
Боец смешанных единоборств, мастер спорта России Даут Гублиа в программе "Дополнительное время" о победе в турнире ACA YE 43 "Fight day".
29 февраля выходец из Абхазии, боец смешанных единоборств Даут Гублиа победил Шамиля Магомедова (1-2, Избербаш) удушающим приемом в третьем раунде и добавил в свою копилку вторую победу. Бой прошел в рамках турнира ACA YE 43 "Fight day" 29 февраля в Грозном.
О самом бое, о том, как в 23 года пришел в профессиональный спорт, будучи футболистом, слушайте в подкасте.