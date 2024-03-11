https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/gabeliya-rasskazal-o-vadime-bzhaniya-kak-o-sozdatele-shkoly-arkheologii-abkhazii--1050407590.html

Габелия рассказал о Вадиме Бжания как о создателе школы археологии Абхазии

Габелия рассказал о Вадиме Бжания как о создателе школы археологии Абхазии

Sputnik Абхазия

Декан исторического факультета АГУ, археолог Алик Габелия в эфире радио Sputnik рассказал о своем наставнике, родоначальнике абхазской археологии Вадиме... 11.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-11T17:27+0300

2024-03-11T17:27+0300

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Габелия о Вадиме Бжания: создал школу археологии Абхазии Sputnik Абхазия Габелия о Вадиме Бжания: создал школу археологии Абхазии

11 марта 1934 года родился ученый-археолог Вадим Бжания. Он руководил Причерноморской экспедицией Института археологии СССР, исследовал памятники на Северном и Южном Кавказе, участвовал в зарубежных экспедициях, но самые значительные работы он проводил на территории Краснодарского края и Абхазии. В Абхазии под его руководством развернула работы совместная экспедиция Института археологии и Абхазского института гуманитарных исследований, изучившая целый ряд археологических памятников. О значении этого наследия сейчас в интервью радио Sputnik рассказал ученик Бжания, декан исторического факультета АГУ, историк Алик Габелия ."Ученики Бжания сейчас работают на всех известных памятниках Абхазии. Именно он заложил сегодняшнюю школу археологии. Его вклад огромен", – отметил ученый.О личности Бжания, о его вкладе в археологию, о его продолжателях слушайте в подкасте.

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