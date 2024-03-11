https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/rossiyskaya-pvo-za-sutki-sbila-10-reaktivnykh-snaryadov-sistemy-zalpovogo-ognya-himars-1050406335.html

Российская ПВО за сутки сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. 11.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-11T16:37+0300

2024-03-11T16:37+0300

2024-03-11T17:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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донбасс

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила 95 украинских беспилотников.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотников, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов.

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