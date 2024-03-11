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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/rossiyskaya-pvo-za-sutki-sbila-10-reaktivnykh-snaryadov-sistemy-zalpovogo-ognya-himars-1050406335.html
Российская ПВО за сутки сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. 11.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила 95 украинских беспилотников.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотников, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация, донбасс
спецоперация, донбасс

Российская ПВО за сутки сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

16:37 11.03.2024 (обновлено: 17:05 11.03.2024)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.
Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила 95 украинских беспилотников.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотников, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов.
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