https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/torgovyy-oborot-abkhazii-vyros-na-23-v-2023-godu---1050412699.html
Торговый оборот Абхазии вырос на 23% в 2023 году
Торговый оборот Абхазии вырос на 23% в 2023 году
Sputnik Абхазия
Председатель ГТК Отар Хеция отчитался перед президентом Абхазии о проделанной комитетом работе в 2023 году. 11.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-11T23:10+0300
2024-03-11T23:10+0300
2024-03-12T00:11+0300
в абхазии
абхазия
государственный таможенный комитет белоруссии
аслан бжания
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Торговый оборот Абхазии вырос в 2023 году на 23% и составил 49 миллиардов рублей. Об этом президенту Аслану Бжания доложил председатель ГТК Абхазии Отар Хеция. ⠀Объем импорта также вырос по сравнению с 2022 годом: на 27% и достиг 41,693 миллиарда рублей. ⠀Сальдо торгового баланса республики отрицательное, что говорит о повышенном спросе на импортные товары. В основном это медикаменты, продукты питания, строительные и горюче-смазочные материалы, сказал Хеция.
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абхазия, государственный таможенный комитет белоруссии, аслан бжания
абхазия, государственный таможенный комитет белоруссии, аслан бжания
Торговый оборот Абхазии вырос на 23% в 2023 году
23:10 11.03.2024 (обновлено: 00:11 12.03.2024)
Председатель ГТК Отар Хеция отчитался перед президентом Абхазии о проделанной комитетом работе в 2023 году.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Торговый оборот Абхазии вырос в 2023 году на 23% и составил 49 миллиардов рублей. Об этом президенту Аслану Бжания доложил председатель ГТК Абхазии Отар Хеция. ⠀
Объем экспорта увеличился в прошлом году на 5% и достиг 7,3 миллиарда рублей. В основном из республики вывозили древесину, алкоголь, продукты питания, цитрусы, текстиль и металл.
Объем импорта также вырос по сравнению с 2022 годом: на 27% и достиг 41,693 миллиарда рублей. ⠀
Сальдо торгового баланса республики отрицательное, что говорит о повышенном спросе на импортные товары. В основном это медикаменты, продукты питания, строительные и горюче-смазочные материалы, сказал Хеция.