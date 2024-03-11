https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/torgovyy-oborot-abkhazii-vyros-na-23-v-2023-godu---1050412699.html

Торговый оборот Абхазии вырос на 23% в 2023 году

Торговый оборот Абхазии вырос на 23% в 2023 году

Sputnik Абхазия

Председатель ГТК Отар Хеция отчитался перед президентом Абхазии о проделанной комитетом работе в 2023 году. 11.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-11T23:10+0300

2024-03-11T23:10+0300

2024-03-12T00:11+0300

в абхазии

абхазия

государственный таможенный комитет белоруссии

аслан бжания

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Торговый оборот Абхазии вырос в 2023 году на 23% и составил 49 миллиардов рублей. Об этом президенту Аслану Бжания доложил председатель ГТК Абхазии Отар Хеция. ⠀Объем импорта также вырос по сравнению с 2022 годом: на 27% и достиг 41,693 миллиарда рублей. ⠀Сальдо торгового баланса республики отрицательное, что говорит о повышенном спросе на импортные товары. В основном это медикаменты, продукты питания, строительные и горюче-смазочные материалы, сказал Хеция.

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Sputnik Абхазия

абхазия, государственный таможенный комитет белоруссии, аслан бжания