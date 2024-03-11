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Вечер памяти Таифа Аджба прошел в Гудауте

Вечер памяти Таифа Аджба прошел в Гудауте

Sputnik Абхазия

Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. 11.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-11T17:36+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Вечер памяти пропавшего без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии поэта Таифа Аджба прошел в Гудауте.В церемонии участвовали руководство района, глава Минпросвещения Инал Габлия, представители Минобразования России, члены семьи и родственники писателя, односельчане, общественность. Ученики Ачандарской школы имени Таифа Аджба прочитали стихотворения, на сцене выступили вокальные и хореографические ансамбли. Также собравшимся показали архивные фотографии и видео, на которых запечатлен писатель. Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии грузинские гвардейцы вывезли поэта из его дома в Сухуме, после этого о его судьбе ничего не известно. По неподтвержденной информации, Таифа Аджба расстреляли после долгих пыток.

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Sputnik Абхазия

абхазия, гудаута, культура, жизнь и творчество таифа аджба