https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/vzaimnyy-interes-yarulina-o-kulturnom-obmene-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1050399757.html

Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией

Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией

Sputnik Абхазия

Автор культурно-просветительского проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина гость очередного выпуска программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия. 11.03.2024, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией

О том, как родилась идея проекта "Абхазский берег", какой интерес вызывают мероприятия, которые реализуются в рамках проекта, как надо строить культурное взаимодействие между Абхазией и Россией, в интервью радио Sputnik рассказала Альбина Яруллина. Подробности в подкасте.

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