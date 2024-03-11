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Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией
Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией
Sputnik Абхазия
Автор культурно-просветительского проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина гость очередного выпуска программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия. 11.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-11T10:22+0300
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Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией
О том, как родилась идея проекта "Абхазский берег", какой интерес вызывают мероприятия, которые реализуются в рамках проекта, как надо строить культурное взаимодействие между Абхазией и Россией, в интервью радио Sputnik рассказала Альбина Яруллина. Подробности в подкасте.
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подкасты, взаимный интерес, культура, аудио
подкасты, взаимный интерес, культура, аудио
Взаимный интерес: Ярулина о культурном обмене между Абхазией и Россией
10:22 11.03.2024 (обновлено: 10:24 11.03.2024)
Автор культурно-просветительского проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина гость очередного выпуска программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия.
О том, как родилась идея проекта "Абхазский берег", какой интерес вызывают мероприятия, которые реализуются в рамках проекта, как надо строить культурное взаимодействие между Абхазией и Россией, в интервью радио Sputnik рассказала Альбина Яруллина.