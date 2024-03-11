https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/vzyatie-avdeevki-predchuvstvie-pereloma-1050408121.html

Взятие Авдеевки: предчувствие перелома

Взятие Авдеевки: предчувствие перелома

Sputnik Абхазия

Один из самых любимых мной военкоров – Андрей Филатов. Он всегда снимает в самой гуще событий, порой рискуя жизнью. Неоднократно был ранен. Снимает со своих... 11.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-11T17:44+0300

2024-03-11T17:44+0300

2024-03-11T18:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Один из самых любимых мной военкоров – Андрей Филатов. Он всегда снимает в самой гуще событий, порой рискуя жизнью. Неоднократно был ранен. Снимает со своих "птичек". Для соблюдения секретности мы видим его ролики с некоторым опозданием. Через его камеру у нас есть возможность понять, с какими сложностями сталкиваются наши бойцы, какой ценой достаются отвоеванные метры. Каждое продвижение вперед – это судьба человека, это жизненная драма, это трагедия.Беспристрастная хроникаАвдеевский укрепрайон украинские неонацисты создавали почти 10 лет. Удобное расположение этого пригорода, его инфраструктура, подъездные дороги, грамотно выстроенные, залитые в бетон блиндажи и окопы, особый рельеф местности сделали Авдеевку неприступной крепостью. По крайней мере киевская пропаганда создавала такой миф на протяжении многих лет не только среди населения Украины, но и далеко за ее пределами. Признаюсь честно, и у меня сложилось впечатление, что взять штурмом, пробить такую оборону не под силу никому.И когда я увидел первые кадры хроники Филатова, который никогда не ретуширует правду, показывает события во всей страшной реалистичности, стойкий пессимизм накрыл меня с головой. Горящая российская техника на подступах к Степовому, тела погибших российских солдат, бесконечная артиллерийская канонада, рой беспилотников, выискивающих оставшихся в живых штурмовиков, все это породило огромное сомнение в необходимости таких действий. У меня создалась иллюзия, что это некий тупик. Что силы противоборствующих сторон приблизительно одинаковы. Создать столь необходимый для наступления перевес очень сложно. Карт-бланш себя оправдалРусский солдат всегда славился смекалкой. Я в детстве очень любил читать книги об их подвигах, о сноровке, невероятной выносливости и самопожертвовании. Вот и в этом случае, вовремя проанализировав ситуацию, что нахрапом не пробиться, командование дало карт-бланш самим бойцам, как поступить дальше. И такие невероятные шаги были сделаны. К ним не были готовы сидящие в глухой обороне, в сверхнадежных укреплениях украинские солдаты. То бойцы легендарной "Пятнашки" удивили всех своим многометровым подкопом под неприступным опорником с последующим его подрывом, то добровольческая бригада "Ветераны" воспользовалась еще советскими подземными коммуникациями и пробралась в глубокий тыл обороняющимся, застав их врасплох. Но самым фатальным для украинских неонацистов был рывок штурмовиков под прикрытием тумана южнее неприступного коксохимического комбината и перекрытия основной трассы снабжения на Индустриальном проспекте. Командование российских войск проявило очень необходимую в таких случаях гибкость, оригинальность решений. Нельзя не отметить, что наконец-то в полном объеме стали использовать свое полное преимущество в воздухе. Я много читал откровений самых бывалых украинских солдат, в том числе распиаренных на весь мир любителей подземелий из подразделения "Азов"* (запрещенная на территории России организация). Они с потерянным взглядом все как один сходились во мнении, что ничего не могут поделать с инстинктивным всеподавляющим страхом перед прилетающими на голову авиабомбами. И даже если удавалось не попасть под прямое воздействие полутонного боеприпаса, то контузия была гарантирована. И нет таких укреплений, которые могут выдержать такой удар. Сколько обороняющихся осталось под завалами еще предстоит подсчитать.Единый кулакОчень отрадно, что вместо так называемых "мясных" штурмов стали активно применять новую тактику. СОУ (сосредоточенный огневой удар) – это хорошо забытая и вновь активно применяемая тактика прорыва обороны. После такого налета штурмовикам оставалось только зачищать остатки чудом выживших неонацистов.Неординарность принимаемых решений, скоординированность, слаженность всех родов войск, помноженные на беспримерный героизм простых солдат дали возможность обратить в паническое бегство гарнизон Авдеевки. В Киеве наверняка сильно приуныли. Это отчетливо видно по истерике их главных пропагандистов. Они обрушились с разрушительной критикой на Зеленского и его команду за несвоевременный ввод резервов, потом за запоздалый приказ об отходе. Да и западные кураторы киевского режима в состоянии ступора. Ведь им и в голову не могло прийти, что есть в мире такие силы, которые могут проломить оборону такой неприступной крепости, которой была Авдеевка. Это никак не укладывается в их сознании. И вот теперь реалии, как холодный отрезвляющий душ. Я уверен, что неспросто поток помощи Киеву в финансировании встал на паузу. У меня сложилось мнение, что еще две-три такие победы, и украинская армия посыпется.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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