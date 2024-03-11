Юбилей классика: со дня рождения Таифа Аджба прошло 85 лет
14:54 11.03.2024 (обновлено: 17:03 11.03.2024)
© Foto / предоставил Анатолий ЛагулааТаиф Аджба
© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа
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Известный абхазский поэт, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии, грузинские гвардейцы забрали поэта из дома, после чего о его судьбе ничего не известно.
Таиф Аджба – автор более десяти лирических сборников. В 1989 году к 50-летию автора вышел в свет сборник избранных стихотворений и поэм "Благословение". За этот сборник в 1998 году Таиф Аджба удостоился высшей награды – Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
Sputnik
Путь в поэзию
Поэт Таиф Аджба, которому суждено было стать одним из классиков абхазской литературы, родился 11 марта 1939 года в селе Ачандара Гудаутского района. После того как он окончил среднюю школу в родном селе, пошел служить в Советскую армию.
В 1962 году Таиф Аджба становится студентом филологического факультета Сухумского педагогического института (отделение иностранных языков – ред.). В том же году на страницах литературного журнала "Алашара" появляется его стихотворение "Сыԥсадгьыл" (Моя родина), с этого момента начинается путь автора к читателям.
После окончания учебы поэт в разные годы работал в редакции газеты "Аԥсны ҟаԥшь", книгоиздательстве "Алашара", журнале "Школа и жизнь", был литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии. Первый поэтический сборник автора "Стихотворения" вышел в 1968 году, что стало заметным событием в жизни национальной литературы.
В 1983-1985 годах Таиф Аджба учился на высших литературных курсах. Это были годы знакомства и широкого общения с видными литераторами России. В это же время издательство "Советский писатель" выпустил еще один сборник стихов Аджба под названием "Вторая жизнь".
Таифом Аджба переведены на абхазский язык бессмертные творения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Александра Блока и других русских поэтов.
Известный абхазский поэт Владимир Зантария в своей статье "Неизбывный жизни пир: штрихи к портрету поэта", посвященной жизни и творчеству Таифа Аджба пишет о некоторых особенностях автора.
"Поэт начинал раскрывать ту или иную тему как бы отрешенно, будто бы наблюдая за лирическим событием со стороны, но в итоге внутреннее развитие образа подводило к какому-то очень глубокому, яркому, метафоричному смысловому завершению. И многие стихотворения запоминались, врезались в память, потому что в лирике поэта чувствовалась некая тонкая грань, некий симбиоз восточного и европейского мышления, умение сказать просто, доступно, но выпукло и весьма живописно", – отмечает Зантария.
Литературный критик Владимир Агрба, вспоминая о своем товарище Таифе Аджба, рассказывал о необычайно мягком характере поэта, эта особенность Аджба нашла отражение и в творчестве.
"С самого детства у него был талант находить подходящие слова всему тому, что он видел и хотел выразить в стихотворной форме. Его строки необыкновенно гармоничны, в то же самое время в них есть глубокий смысл", - говорит литературовед.
© Foto / предоставил Анатолий ЛагулааТаиф Аджба
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© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа
Таиф Аджба
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© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа
Таиф Аджба
Оценивая вклад Таифа Аджба в развитие национальной литературы, ученый подчеркивал, что наряду с другими авторами второй половины XX века он продолжил традиции, которые были заложены предшественниками.
"У него был собственный стиль, свой язык, прочитав стихотворение Таифа, сразу узнаешь, кто автор. Это говорит об исключительном таланте, собственном почерке", - отмечал Владимир Агрба.
Таиф Аджба считается классиком абхазской детской литературы, его перу принадлежит множество стихотворений, которые стали по-настоящему любимы для детей.
"С точки зрения профессионализма, все произведения Таифа Аджба, будь то детские или написанные для старшего поколения, находятся на высоком уровне. Его поэмы и детские стихотворения стали золотым фондом нашей литературы", – добавлял Агрба.
Таиф Аджба работал редактором в издательстве "Алашара", был литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии
Возвращаясь домой после работы, он посвящал себя своему истинному призванию – поэзии. Писал от руки, но чаще за печатной машинкой, наедине с собой и своими мыслями. Как и у многих творческих людей, если не сказать у всех, у Таифа Аджба было правило – не беспокоить его, если он за работой.
"Здесь был кабинет отца, уставленный книгами, за этим рабочим столом он сидел над пишущей машинкой. Дети знали, если он работает, входить к нему и отвлекать строго настрого запрещалось. Играть и шуметь было можно, но строго на своей территории", - делился ранее воспоминаниями об отце сын поэта Алиас Аджба.
Дневник войны
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Таиф Аджба остался в оккупированном Сухуме со своей семьей. Поэт стал вести дневник. Дожить до рассвета - слова, которые он часто повторял на страницах дневника, позже стали названием уже опубликованной книги.
"14 числа, примерно в час дня, на сухумском вокзале я сел в электричку — решил наведаться к своим в Ачандару. Там находились Алиса и Аляс. На Ачандарском повороте услышал о начале войны. Мне не поверилось, беспочвенные слухи, заключил я. Водитель легковой автомашины, везший меня, тоже сказал о том, что началась война. Я и ему попытался возразить, сказав, чтобы не верил всяким слухам. По прибытии в Ачандару мне тут же поведали о случившемся — о том, что по телевидению передали о начавшейся войне. Я и этому не поверил".
Эта запись в блокноте стала последней. Вместе с Таифом Аджба увезли еще троих мужчин, в том числе друга семьи Джоту Амичба.
"Джота был в тапочках, когда его забирали. Я сумела прорваться к автобусу, в котором они сидели. Увидев меня, он попросил принести ему обувь. Я бегом рванула в их квартиру на пятом этаже, где уже шел обыск. Я передала его жене Нелли Хашба его просьбу. Она потом всю жизнь себя корила, что послала ему узкие туфли", — воспоминала ранее супруга поэта Римма Когониа.
Долгие месяцы Римма Когония и Нелли Хашба обивали пороги милицейских участков и военкомата, пытаясь разузнать о судьбе своих мужей.
"Я ходила и в так называемый Комитет спасения к Лорику Маршания. Он располагался в здании Совмина. Помню, Маршания ругался, что Ардзинба начал строить дом с крыши, и мы при этом его поддерживаем. А потом он ответил, что не знает того, кого я ищу", — рассказала Когония.
Она покинула Сухум только в апреле. Получила письмо от дочери, которое передал ей один из парламентеров, участников переговоров. Девочка просила мать оставить тщетные поиски и приехать в Ачандару.
По неподтвержденным данным, абхазский поэт Таиф Аджба был расстрелян после долгих пыток. Место его захоронения до сих пор не известно.
Таиф Аджба был задержан грузинскими гвардейцами исключительно на основании своего этнического происхождения. Его увезли в неизвестном направлении, и неизвестно, было ли выдвинуто против него одно или несколько уголовных обвинений.
11 марта 2022, 14:35