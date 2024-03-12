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Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ

Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ

Sputnik Абхазия

Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии прошел в Федеральном центре "Сириус". В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, из них 10... 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T11:06+0300

2024-03-12T11:06+0300

2024-03-12T11:11+0300

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Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ Sputnik Абхазия Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ

Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии прошел в Федеральном центре "Сириус". В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, из них 10 тысяч иностранных. В том числе около ста человек из Абхазии. О том, какое значение имеют такие мероприятия и культурные мосты для развития межнационального общения, поговорим с заслуженным работником физической культуры и спорта Рафаэлем Ампар."Это мероприятие дало большую пользу. Прежде всего, это дружба между молодыми ребятами, знакомства. Они делятся каким-то планами, надеждами, мечтами. Такие форумы нужны молодежи... Территориальные границы придумал человек. Территориальные границы – это одно, а человеческое общение безгранично. Это должен понимать каждый человек и стараться приносить что-то хорошее в этот мир", – отметил Ампар. Подробности слушайте в подкасте.

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