https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/ampar-o-vsemirnom-festivale-molodezhi-chelovecheskoe-obschenie-ne-imeet-granits-1050402674.html
Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ
Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ
Sputnik Абхазия
Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии прошел в Федеральном центре "Сириус". В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, из них 10... 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T11:06+0300
2024-03-12T11:06+0300
2024-03-12T11:11+0300
радио
абхазия
взаимный интерес
фестиваль
россия
молодежь
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0b/1050403490_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_050a3bab6995c72fd9b673a4ef43ed55.jpg
Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ
Sputnik Абхазия
Ампар о Всемирном фестивале молодежи: человеческое общение не имеет границ
Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии прошел в Федеральном центре "Сириус". В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, из них 10 тысяч иностранных. В том числе около ста человек из Абхазии. О том, какое значение имеют такие мероприятия и культурные мосты для развития межнационального общения, поговорим с заслуженным работником физической культуры и спорта Рафаэлем Ампар."Это мероприятие дало большую пользу. Прежде всего, это дружба между молодыми ребятами, знакомства. Они делятся каким-то планами, надеждами, мечтами. Такие форумы нужны молодежи... Территориальные границы придумал человек. Территориальные границы – это одно, а человеческое общение безгранично. Это должен понимать каждый человек и стараться приносить что-то хорошее в этот мир", – отметил Ампар. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0b/1050403490_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_522d53ae58d2303ea0400d9a9a06eded.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, взаимный интерес, фестиваль, россия, молодежь, аудио
абхазия, взаимный интерес, фестиваль, россия, молодежь, аудио
Всемирный фестиваль молодежи с участием представителей Абхазии прошел в Федеральном центре "Сириус". В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, из них 10 тысяч иностранных. В том числе около ста человек из Абхазии. О том, какое значение имеют такие мероприятия и культурные мосты для развития межнационального общения, поговорим с заслуженным работником физической культуры и спорта Рафаэлем Ампар.
"Это мероприятие дало большую пользу. Прежде всего, это дружба между молодыми ребятами, знакомства. Они делятся каким-то планами, надеждами, мечтами. Такие форумы нужны молодежи... Территориальные границы придумал человек. Территориальные границы – это одно, а человеческое общение безгранично. Это должен понимать каждый человек и стараться приносить что-то хорошее в этот мир", – отметил Ампар.
Подробности слушайте в подкасте
.