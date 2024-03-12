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Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества
Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества
Sputnik Абхазия
Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило прием заявок на получение грантов. На какие проекты будет выделятся помощь, как оформить заявку, в эфире... 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T14:46+0300
2024-03-12T14:46+0300
2024-03-12T14:46+0300
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Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества
Sputnik Абхазия
Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества
Финансирование пройдет по двум направлениям, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Дмитрий Федотов. Заявки на получение грантов должны быть от официально зарегистрированной организации, отметил он.Проекты будут реализовываться в 2025 году. Срок подачи заявки – до 19 марта.Подробности в подкасте.
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подкасты, россотрудничество в абхазии, россотрудничество, аудио
подкасты, россотрудничество в абхазии, россотрудничество, аудио
Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества
Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило прием заявок на получение грантов. На какие проекты будет выделятся помощь, как оформить заявку, в эфире радио Sputnik рассказал глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
Финансирование пройдет по двум направлениям, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Дмитрий Федотов. Заявки на получение грантов должны быть от официально зарегистрированной организации, отметил он.
Проекты будут реализовываться в 2025 году. Срок подачи заявки – до 19 марта.