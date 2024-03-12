https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/fedotov-rasskazal-kto-mozhet-poluchit-grant-ot-rossotrudnichestva---1050414511.html

Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества

Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества

Sputnik Абхазия

Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило прием заявок на получение грантов. На какие проекты будет выделятся помощь, как оформить заявку, в эфире... 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T14:46+0300

2024-03-12T14:46+0300

2024-03-12T14:46+0300

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Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества Sputnik Абхазия Федотов рассказал, кто может получить грант от Россотрудничества

Финансирование пройдет по двум направлениям, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Дмитрий Федотов. Заявки на получение грантов должны быть от официально зарегистрированной организации, отметил он.Проекты будут реализовываться в 2025 году. Срок подачи заявки – до 19 марта.Подробности в подкасте.

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