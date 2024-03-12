https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/forum-molodezhi-abkhazii-proshel-v-sukhume-1050419451.html

Форум молодежи Абхазии прошел в Сухуме

Форум молодежи Абхазии прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мероприятие было организовано Администрацией президента Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T17:22+0300

2024-03-12T17:22+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум молодежи Абхазии, приуроченный к проведению выборов президента России, состоялся в Сухуме во вторник, 12 марта.Выступая перед собравшимися, президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что взаимоотношения Абхазии и России продолжают динамично развиваться – формируется общее социально-экономическое, гуманитарное и духовное пространство.Он подчеркнул, что активизация сотрудничества наметилась после признания независимости Абхазии со стороны России в 2008 году."Увеличились масштабы помощи в рамках реализации Комплексного плана и Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В рамках этих программ восстанавливались и ремонтировались объекты образования, культуры, спорта, социальной и поддерживающей инфраструктур, объекты здравоохранения", – заметил Бжания.Глава государства отметил, что в десятку торговых партнеров Абхазии входят Турция, США, Молдова, ОАЭ, Япония, Беларусь, Китай, Бразилия, Германия. Но основным торговым партнером была и остается Россия, на долю которой приходится более 75% от общего объема внешней торговли Абхазии, и этот показатель с каждым годом возрастает.Глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба в своем выступлении сказал, что благодаря восстановлению спортивной инфраструктуры число спортсменов в Абхазии ежегодно увеличивается.Он отметил, что финансовую помощь в постройке стадионов, спортивных залов и площадок республике оказывает Россия. Благодаря этому растет и количество российских спортсменов, приезжающих в Абхазию для участия в различных соревнованиях.Видеообращение к участникам Форума молодежи Абхазии направил боксер Харитон Агрба. Он рассказал, что родился в Гагре и в пятилетнем возрасте уехал с семьей в Россию, где и начал спортивную карьеру.Боксер также выразил уверенность в том, что абхазские спортсмены успешно проявят себя на международных соревнованиях — играх БРИКС, которые пройдут с 11 по 24 июня в Казани.Вице-президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов, обращаясь к участникам Форума молодежи Абхазии, сказал, что абхазская земля благодатная для развития различных видов спорта. Он пожелал абхазской молодежи брать на себя инициативу и добиваться успехов в тех областях, которые им интересны. В завершение мероприятия участники Форума приняли резолюцию. В ней они обратились к действующему президенту России Владимиру Путину, выразили признательность за твердую позицию по вопросу признания независимости Абхазии и поддержали решимость главы государства противостоять агрессивной политике Запада. "Твердо убеждены, что ваше переизбрание на пост президента России станет гарантией мира и стабильности для нашей республики, для всего кавказского региона и для значительной части мира", — говорится в тексте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/torgovyy-oborot-abkhazii-vyros-na-23-v-2023-godu---1050412699.html

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