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Форум молодежи Абхазии в преддверии выборов президента России. Трансляция завершена

Форум молодежи Абхазии в преддверии выборов президента России. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Форум молодежи Абхазии пройдет в Сухуме в преддверии выборов президента России. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

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Форум молодежи Абхазии пройдет в Сухуме в преддверии выборов президента России. Участники обсудят актуальные вопросы абхазо-российских отношений.Впервые в Российской Федерации состоятся трехдневные выборы главы государства. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта. Свои кандидатуры на выборах представили нынешний глава государства Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии "Новые Люди" Владислав Даванков.В Абхазии в воскресенье, 17 марта, откроются 30 избирательных участков. Проголосовать можно будет на любом их них.

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